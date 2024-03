Il 6 Marzo a Gubbio verrà presentato alle ore 17,30, il libro di Riccardo Cucchi, voce storica della Rai

Presso la sala riunione dell’impianto sportivo Marco Minelli di Fontanelle, Gubbio,

che tratterà il tema del calcio di cui spesso si racconta il lato peggiore: tifoserie violente, cori razzisti, scontri dentro e fuori dagli stadi, bilanci truccati, penalizzazioni. Eppure, ci sarebbe tanto altro, se solo ci si concentrasse sui valori e si facesse a meno dell’insaziabile fame di profitto che sta macinando diritti e speranze. Basterebbe ricordare com’era calciare un pallone da bambine o bambini. Cominciare da lì e riappropriarsi di quella dimensione popolare che sfruttava l’occasione sportiva per parlare della società, alla società. Ripartire dal rito del gioco e dalle persone che vi prendono parte, in campo e in tribuna, per guadagnarne in solidarietà, rispetto, amicizia, vicinanza. Queste e molte altre le suggestioni che Riccardo Cucchi propone, narrate attraverso la voce del grande giornalista sportivo. Soprattutto, un appassionato. Un libro che mette in luce il lato migliore del calcio, ossia ciò che potrebbe davvero essere.

Cucchi è impegnato in attività sociali e sportive per rendere sempre di più il calcio una occasione di svago, di divertimento, per i giovani e per le loro famiglie.

Interverrà l’on. Giuseppe Giulietti, per presentare art.21, l’associazione alla quale aderisce lo stesso Cucchi, che si batte per la libertà di informazione e per il diritto democratico di esprimere le proprie idee.

Il luogo scelto, l’impianto sportivo di Fontanelle, mette in evidenza una realtà, come ce ne sono altre nel nostro territorio, dove l’impegno di persone volontarie permettono la pratica dello sport del calcio per le nuove generazioni trasmettendo valori del rispetto, della lealtà e della sana competizione.

