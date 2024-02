Nuove Resistenze, a Formia una giornata antifascista che parte dalla clinica di Antonio Gramsci

0 0

A Formia (Latina) il primo marzo parte il progetto “Nuove Resistenze” perché, come dicono gli organizzatori dell’iniziativa, “abbiamo ancora bisogno di antifascismo” e di “ripassare i principi della nostra Costituzione a 76 anni dalla sua entrata in vigore, nella straordinaria attualità che la anima”. Su input della sezione Anpi di Formia, patrocinato dall’Anpi provinciale di Latina, parte dunque il primo marzo un viaggio a ritroso nei valori della Costituzione antifascista, con un approfondimento sulla XII disposizione transitoria (“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista”). L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Spi Cgil Sud Pontino, Articolo 21 e Istituto scolastico “Enrico Fermi-Filangieri” di Formia, con il Patrocinio del Comune di Formia. Quello del prossimo primo marzo è il primo appuntamento di un progetto di “Giornate Antifasciste e Nuove Resistenze” e vuole riportare l’attenzione, soprattutto dei giovani ma non solo, sull’importanza-esigenza di

non perdere di vista i valori della Costituzione italiana che è antifascista ed è nata dalla Resistenza.

Tre le sezioni del programma dei lavori: al mattino dibattito con gli studenti del Fermi-Filangieri su “Normalizzazione del fascismo e nuove forme di resistenza civica” a partire dalle ore 10 presso la sala Ribaud del Comune di Formia. All’inizio dell’incontro sono previsti i saluti del Presidente dell’Anpi di Formia, Luciano Manca, e i saluti del sindaco di Formia, Gianluca Taddeo.

A seguire gli interventi di:

Giuseppe Massafra, Segretario Generale della Cgil di Latina e Frosinone;

Fiorenza Taricone, Docente Ordinaria di “Pensiero politico e questione femminile” presso l’Università degli Studi di Cassino;

Giuseppe Giulietti, Coordinatore Nazionale dei presidi di Articolo 21

Modera: Graziella Di Mambro, giornalista e Responsabile legalità di Articolo 21

Alle 14 pellegrinaggio laico “Sui luoghi del nostro antifascismo: omaggio ad Antonio Gramsci”; a cento anni dalla nascita del quotidiano l’Unità fondata da Antonio Gramsci il 12 febbraio 1924 una delegazione dell’organizzazione della Giornata Antifascista si recherà presso la clinica Cusumano in via Appia a Formia.

Alle 15.30 l’approfondimento prosegue sempre presso la sala Ribaud del Comune di Formia con una tavola rotonda sulla “XII Disposizione transitoria della Costituzione – La garanzia antifascista del dettato costituzionale: attuazione e attualizzazione – Lo scioglimento dei gruppi di ricostituzione del partito fascista tra norma e scelta politica”.

Sono previsti interventi di:

Giovanni Baldini, esponente di Patria Indipendente e Anpi Nazionale

Vincenzo Vita del Collegio dei Garanti di Articolo 21

Massimo Villone, professore emerito di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli

Modera: Maria Rosaria Battaglia del Coordinamento Donne della sezione ANPI di Formia

Conclude i lavori: Teresa Pampena, Presidente dell’ANPI Provinciale di Latina

Il progetto “Nuove Resistenze – Giornate Antifasciste” nasce da un’idea della sezione ANPI di Formia dedicata a Pilo Albertelli e Gioacchino Gesmundo, martiri antifascisti trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo del 1944.

Da essi traiamo l’insegnamento della lotta contro ogni fascismo, la negazione della dignità umana, ogni forma di odio, cercando di tramandarla alle giovani generazioni.

“L’Anpi lotta per la piena attuazione del Dettato Costituzionale, dal 1° articolo fino al 139°, contro i vecchi e nuovi nazi-fascismi. – ricordano a latere dell’iniziativa i responsabili della sezione – L’Anpi fa parte della Rete Internazionale Antifascista per il lavoro, diritti e democrazia e del Forum per la Pace”.

“Articolo 21 promuove ogni forma di tutela della libertà di espressione e dei valori fondanti della Costituzione antifascista. Crediamo che in questi momento sia più che mai necessario ricordare l’origine della carta costituzionale visto il crescente e pericoloso rigurgito di antifascismo che si respira in Italia e in Europa”, dichiara il coordinatore dei presidi di Articolo 21, Giuseppe Giulietti.

“Spi-Cgil del Sud-Pontino, promuove politiche inclusive e di supporto agli anziani. – si legge nel documento del sindacato che sostiene l’iniziativa – É presente sui territori di sua pertinenza con dei tavoli di contrasto alle illegalità, promuove lo sviluppo di politiche socio-sanitarie e i diritti nel mondo del lavoro e del sociale. Antifascista per costituzione, presso le proprie sedi ospita le Sezioni ANPI e insieme portano avanti le lotte contro i vecchi e nuovi fascismi. Presente in ogni comune della provincia, divulga i valori della Carta Costituzionale, cercando di realizzare in modo democratico gli articoli che tutelano il lavoro, la salute, la dignità dell’individuo. Promuove in ogni sua istanza i valori della pace e della inclusione sociale. Lotta contro ogni forma di odio, razziale, di classe sociale”.

(Nella foto il parco dedicato ad Antonio Gramsci che si trova nei pressi della clinica Cusumano, sulla via Appia a Formia)

