Architetti e designer del futuro: consapevoli, istruiti alla sostenibilità e globali.

Il Master accademico in Architettura e Design Sostenibile prende una nuova forma a partire dall’ ambizione di rivoluzionare le figure professionali di architetti e designer, portando insieme le competenze della UNINETTUNO nella progettazione di percorsi di studio accademici in modalità e-learning e multilingua dedicati alla comunità di studenti globali e l’esperienza nella formazione di SOS, accademia con focus sulle di pratiche sostenibili fondata da Mario Cucinella, che eroga corsi di specializzazione dal 2015.

Grazie alla partnership tra l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, leader internazionale della formazione accademica online e a distanza e la Fondazione SOS School of Sustainability di Mario Cucinella, impegnata da anni nella formazione di nuove generazioni di architetti e designer all’insegna della sostenibilità ambientale, nasce il nuovo formato del Master Accademico in Architettura e Design Sostenibile erogato in modalità mista, online sulla piattaforma di e-learning UNINETTUNO e in presenza presso la sede SOS di Milano. Grazie a questa collaborazione, gli studenti potranno completare il loro percorso di studio a Milano, lavorando per la stesura dei progetti finali in un contesto altamente professionalizzante all’interno dello studio di architettura Mario Cucinella Architects (MCA) a seguito dell’erogazione dei corsi introduttivi a distanza e adattati al modello di studio online di UNINETTUNO. Il Master è supportato dalle aziende partner della Fondazione SOS che offrono agli studenti borse di studio e opportunità di formazione sul campo attraverso la realizzazione di progetti reali, workshop, incontri e altre attività che contribuiscono alla finalizzazione dei lavori conclusivi.

L’Impegno di Fondazione SOS School of Sustainability – Fondato nel 2015, il percorso di studio in Architettura e Design Sostenibile di SOS rappresenta un pilastro nell’ambito della formazione professionale. La Fondazione SOS School of Sustainability da 9 anni opera a livello internazionale all’interno dei processi di formazione, attraverso la collaborazione di aziende e centri di ricerca, tra i quali recentemente Unipol SpA, Caimi Brevetti, Manni Group, MINI del Gruppo BMW, Artemide, Fondazione Ferragamo, con l’obiettivo di unire la teoria alla pratica, partendo dalle conoscenze acquisite da MCA in oltre trent’anni di esperienza internazionale nei settori del design e dell’architettura. Il programma didattico è stato progettato per ispirare e formare nuove generazioni di professionisti consapevoli e responsabili che dovranno affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale nella progettazione degli spazi. Le attività della Fondazione sono coordinate da un Comitato Scientifico, presieduto da Aldo Colonetti. Conoscenza tecnica e progettuale, senza mai dimenticare la dimensione umanistica e multidisciplinare, al centro soprattutto la relazioni con il sistema delle imprese italiane che sono alla base del Made in Italy: questa è la filosofia di SOS. “Il nostro territorio è unico, da questo punto di vista è un vero e proprio laboratorio del “saper fare”: fare è pensare, potrebbe essere il nostro motto” come sottolinea il Fondatore e Presidente Mario Cucinella.

UNINETTUNO è da molti anni tra le istituzioni accademiche italiane e internazionali più attive per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG’s 2030). Nel settore della sostenibilità ambientale coordina GreenSCENT, uno dei più importanti progetti della Commissione Europea per l’educazione delle nuove generazioni alle tematiche ambientali; è stata di recente invitata a presentare durante la COP28 di Dubai il progetto di formazione accademica e professionale per i giornalisti di Africa e Mediterraneo dal titolo Reporting Climate Change realizzato con il supporto del MUR – Ministero Università e Ricerca; i curricula di studio delle Facoltà di Ingegneria e di Economia sono fortemente orientati sulle tematiche dell’efficienza energetica e della sostenibilità.

Il Master sarà accessibile a laureati recenti e giovani professionisti attraverso un formato misto unico. È fondamentale progettare sistemi di formazione che abbiano due punti di riferimento insostituibili; da un lato, attraverso la Bottega della Scuola, la vicinanza con il cantiere e la cultura industriale, dall’altro utilizzare le tecnologie più innovative, che la piattaforma di e-learning UNINETTUNO, leader in questo settore, è in grado di mettere in campo, perché qui risiede il futuro dell’alta formazione. “Dobbiamo fare in modo di mantenere sempre la relazione materiale con i processi produttivi e industriali, da un lato, e dall’altro, utilizzando i linguaggi più avanzati della comunicazione e della rappresentazione, fare in modo di coinvolgere esperienze, saperi ma anche modelli e tradizioni antropologiche di altre realtà geografiche” sottolinea Aldo Colonetti. Il programma offrirà quindi insegnamento virtuale, tutorial interattivi e forum di discussione, combinati con attività pratiche presso il campus di SOS a Milano, garantendo ai partecipanti massima flessibilità e coinvolgimento.

“Questa partnership è il frutto di un impegno condiviso per la formazione accademica e la sostenibilità ambientale. Il Master in Architettura e Design Sostenibile rappresenta un’opportunità senza precedenti per gli studenti di tutti i paesi di sviluppare competenze all’avanguardia nel campo dell’architettura e del design sostenibile, preparandoli per una carriera di successo in un mondo in rapida evoluzione.” Dichiara Maria Amata Garito, Rettore di UNINETTUNO

“Siamo molto contenti di unire le forze con UNINETTUNO per fare in modo che la mission di SOS School of Sustainability possa trasformarsi in un modello didattico unico a livello internazionale. È un nuovo formato, totalmente originale rispetto ai master esistenti, un sistema capace di rendere fruibile e sostenibile l’educazione post laurea, per preparare i giovani professionisti nell’ambito dell’architettura e del design, per renderli capaci concretamente di rispondere alle sfide emergenti nella progettazione, utilizzando i migliori talenti e competenze a livello internazionale. Questo è sempre stato per me e per il mio studio l’impegno in tutti i progetti messi in campo” afferma Mario Cucinella, Presidente Fondazione SOS- School of Sustainability.

https://www.uninettunouniversity.net/it/master-in-sustainable-architecture-and-design.aspx

https://www.schoolofsustainability.it/program-3/

