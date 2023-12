“Safety Day” dedicato alla sicurezza lavorativa. 14 dicembre, Frosinone. Presenta Stefano Corradino

0 0

Si terrà il 14 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore 17.30, a Frosinone, nel Dream Cinema del Fornaci Cinema Village (Via Giovanni Jacobucci, 1), lo speciale Safety Day dedicato alla sicurezza lavorativa organizzato da S.G.I (Società Gasdotti Italia S.p.A.) – secondo trasportatore di gas naturale nel Paese per estensione della rete – con il Patrocinio del Comune di Frosinone, dell’ASL e dell’ANMIL che ha dato anche un supporto attivo.

Interverranno ai lavori, oltre ad esperti e formatori: il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli; l’Amministratore Delegato SGI Roberto Loiola; il Presidente Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati On. Walter Rizzetto; il Presidente nazionale ANMIL, Zoello Forni; il Presidente dell’IRFA (Istituto di Riabilitazione e Formazione dell’ANMIL) e Presidente ANMIL Lazio, Alberto Verzulli; il Dirigente Medico Servizio UOS PRESAL SUD, sede di Cassino, Patrizia Tanzilli; il Reggente ANMIL di Palermo, Salvatore Malaponti, che porterà la sua testimonianza d’infortunio sul lavoro; il Presidente ANMIL di Frosinone e componente del Comitato Esecutivo dell’Associazione, Domenico Loffreda; il Vicepresidente Ordine TSRM PSTRP Roma e provincia Vincenzo Di Nucci ed il Direttore Artistico della Compagnia Rossolevante Juri Piroddi.

I lavori, coordinati dal giornalista di RaiNews e direttore di Articolo21 Stefano Corradino – che si esibirà anche in una performance musicale con canzoni legate ai temi dell’evento – prevedranno in chiusura lo spettacolo teatrale “A chi esita” della compagnia Rossolevante che da anni si occupa dei temi sicurezza con rappresentazioni originali dedicati a studenti e lavoratori.

Una performance che vuole essere un monito a non abbassare mai la guardia, attraverso una serie di monologhi, racconta la storia delle vittime dirette o indirette, della mancanza di una vera cultura della prevenzione sul lavoro e in tutti gli altri ambienti di vita.

Stando agli ultimi dati INAIL, nei primi 10 mesi del 2023 le denunce di infortunio nel Lazio sono state 33.714, mentre sono stati denunciati ben 73 infortuni mortali di cui 8 a Frosinone e 4.196 casi di malattie professionali a livello regionale di cui 1.142 a Frosinone.

“È chiaro che non basta una decisa azione di contrasto al fenomeno infortunistico imposta dalla legge ma è necessario un cambiamento di mentalità che non releghi la tematica della salute e sicurezza ad un semplice obbligo normativo ma lo consideri un valore imprescindibile – dichiara Roberto Loiola, Amministratore Delegato S.G.I. – e occorre promuovere azioni per sviluppare una “cultura” della sicurezza in tutti i luoghi di vita, di studio e di lavoro che scaturiscano dalla combinazione di diversi fattori: misure tecniche, misure organizzative, attività formative e attività non convenzionali di sensibilizzazione e promozione. L’arte può essere uno strumento potente per sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro in modo non convenzionale. Gli artisti, con la loro creatività e la loro capacità di esprimere concetti complessi in modo visuale, possono contribuire a far emergere la consapevolezza sui rischi legati al lavoro e a promuovere la cultura della prevenzione. Ringrazio ANMIL ed ASL Frosinone che hanno patrocinato l’evento e con i quali condividiamo l’obiettivo di creare ambienti di lavoro più sicuri”.

“Il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono due valori su cui la nostra Costituzione è stata edificata: due pilastri, dunque, della nostra società e della coesione sociale stessa – dichiara il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – e la cultura della sicurezza e della tutela delle persone nell’ambiente di lavoro devono essere una priorità per le istituzioni, per le parti sociali, per le aziende e per le associazioni. Plaudo, dunque, all’iniziativa organizzata da S.G.I. con il patrocinio e il supporto attivo dell’ANMIL oltre che con il patrocinio del Comune di Frosinone e della Asl, affinché, anche attraverso l’arte, si accresca la consapevolezza su un tema tanto importante”.

“Siamo grati alla S.G.I. per aver voluto confidare sulla nostra collaborazione – dichiara il Presidente Nazionale ANMIL Zoello Forni – a conferma della fiducia verso il nostro operato volto alla promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso le testimonianze delle Vittime del Lavoro che, per il loro impatto e la loro efficacia sono sempre più richieste da aziende e scuole”.

