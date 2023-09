Presentazione de “Il processo a Julian Assange: storia di una persecuzione”, con Vincenzo Vita di Articolo 21

0 0

Sabato 23 settembre 2023, in occasione della seconda giornata della Tre Giorni per la Pace a Milano si è tenuta la presentazione de “Il Processo a Julian Assange: storia di una persecuzione” di Nils Melzer, ex Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla tortura.

Il libro, pubblicato da Fazi Editore, è stato presentato da Vincenzo Vita, editorialista de Il Manifesto e garante di Articolo 21, in una sala gremita da un pubblico sensibile e attento al caso Assange e a tutte le implicazioni che questo comporta.

Dopo una breve introduzione di Leonardo Cribio, portavoce del Comitato per la Liberazione di Julian Assange – Italia, le tematiche affrontate nel libro sono state spiegate in maniera impeccabile dal presentatore: dalla persecuzione in sé alle conseguenze per la libertà di stampa, passando dalla sospensione dello Stato di diritto e la sudditanza nei confronti degli USA da parte di politici e media, Vincenzo Vita è riuscito con parole semplici, ma mai banali, a tenere alta l’attenzione delle cento persone presenti in sala.

Ci riteniamo soddisfatti di quanto fatto ieri. Ringraziamo tutti i presenti ed in particolar modo Vincenzo Vita per la sensibilità dimostrata sia con le parole, sia mettendosi volontariamente a servizio della causa.

Per noi, come siamo soliti ricordare, non si tratta mai di iniziative spot ma di tappe lungo un percorso tortuoso che siamo disposti ad affrontare tra mille difficoltà e a testa alta perché la posta in gioco riguarda la libertà di ognuno di noi.

