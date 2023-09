La giornalista francese Ariane Lavrilleux in custodia cautelare per la sua inchiesta sull’operazione Sirli in Egitto

0 0

La giornalista del quotidiano investigativo Disclose, Ariane Lavrilleux, collaboratrice di RFI, è stata arrestata martedì 19 settembre. All’origine del suo arresto le rivelazioni della sua inchiesta del 2021 sull’operazione militare Sirli in Egitto e sui suoi legami con le forze armate francesi.

“Sono sconvolta e preoccupata per l’escalation degli attacchi alla libertà d’informazione e per le misure coercitive adottate contro la giornalista di Disclose”, ha dichiarato Virginie Marquet, avvocato di Ariane Lavrilleux e dei media investigativi. “Questa perquisizione rischia di ledere gravemente la riservatezza delle fonti dei giornalisti, che posso legittimamente temere sia stata completamente violata da questa mattina. Disclose proteggerà i giornalisti che hanno rivelato solo informazioni di interesse pubblico”, ha aggiunto.

L’operazione, affidata alla DGSI, nasce da un’indagine giudiziaria in corso dal luglio 2022 aperta dalla procura di Parigi e che anticipa di poche settimane gli Stati Generali dell’informazione voluti dall’Eliseo. Intanto France.tv, l’azienda che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo in Francia, ha pubblicato l’inchiesta integrale sul proprio sito. “È un affare di Stato – si legge su France.tv -denunciato da un informatore che non poteva più tacere. Rivela come la Francia avrebbe fornito a un regime autoritario, l’Egitto, informazioni utilizzate per commettere crimini, il tutto in nome di un interesse commerciale più alto: la vendita di armi”.

Numerosi organi di stampa e giornalisti, nonché Reporter Senza Frontiere (RSF), hanno espresso la loro indignazione sui social network, definendo l’operazione di polizia un “ostacolo inaccettabile alla libertà di informazione”. Secondo Pierre Isnard-Dupuy, portavoce del collettivo di giornalisti indipendenti Presse-Papiers: “Informare non può essere un reato. È una libertà fondamentale e questo non riguarda solo i giornalisti, ma tutti i cittadini, la salute della nostra democrazia”.

Intervenuta con un comunicato anche la Federazione Internazionale della Stampa: “L’IFJ l’EFJ e i loro affiliati francesi si uniscono a Disclose nel denunciare l’intervento della DGSI come “un altro inaccettabile episodio di intimidazione”. Le federazioni condannano un’operazione chiaramente mirata a identificare le fonti che hanno permesso di rivelare la complicità della Francia nei crimini di Stato in Egitto . “Il governo francese, che ha appena scandalosamente modificato il progetto di regolamento europeo EMFA per legalizzare lo spionaggio dei giornalisti, è il segno di una politica ostile alla stampa e al diritto di accesso dei cittadini all’informazione. Chiediamo il rilascio immediato di Ariane Lavrilleux e la cancellazione di ogni accusa contro di lei”, ha dichiarato martedì il segretario generale dell’EFJ Ricardo Gutiérrez .

