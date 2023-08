Io sto con Articolo 21, io sto con la Costituzione antifascista

0 0

Grazie ad Alekos Prete per questo ennesimo regalo, che dedichiamo alle migliaia di persone che ci hanno scritto in queste ore, dopo gli attacchi del quotidiano Libero e di quelli che hanno sostenuto persino lo spergiuro all’epoca di Ruby “rubacuori”, nipote di Mubarak.

Ci hanno chiamato “stalinisti” quelli che adoravano il lettone del dittatore russo e omaggiavano il capo leghista con la maglietta “io sto con Putin”.

Per non parlare delle parole oltraggiose rivolte contro Roberto Saviano, Michele Murgia, Paolo Berizzi, l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani e via elencando. Non odiano l’associazione Articolo 21, non montiamoci la testa, questi odiano la Costituzione antifascista, antirazzista, anti mafiosa e insultano chiunque la difenda.

Da qui le infamie contro il presidente della Fnsi Vittorio di Trapani, l’Usigrai e congro il nostro Paolo Borrometi.

Non dimentichiamo mai come, nella stagione di Bannon in Italia siano fioccati i dossier contro il Papa, contro Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, persino contro il presidente Mattarella, contro chiunque non si sia messo a disposizione dei loro padroni e dei loro conflitti di interesse.

Siamo nel mirino, buoni ultimi, perché abbiamo dato voce a Roberto Saviano, abbiamo reclamato la messa in onda di Insider, siamo stati scorta mediatica dalla parte di Giulio Regeni, Mario Paciolla, Andy Rocchelli, i familiari delle vittime della strage di Bologna, di Ustica , abbiamo denunciato le querele bavaglio dei governati, il controllo delle principali reti televisive nazionale, cosa che accade solo in Ungheria e nella Russia del loro amico Putin.

Il loro fango, come sempre, rappresenta per noi una medaglia al valore civile e costituzionale.

Alle nostre amiche e ai nostri amici, triplicati nel giro di poche ore, possiamo promettere una solo cosa: da oggi con raddoppiata forza contro editti, censure, bavagli.

