Mai come di questi tempi Articolo 21 si afferma come necessario luogo denuncia dei deficit della nostra accidentata democrazia

Mai come di questi tempi Articolo 21 si afferma come necessario luogo di riflessione, discussione e denuncia dei deficit della nostra accidentata democrazia. Mai come di questi tempi la comunità di donne e uomini che ne fanno parte, difendendo la libertà di espressione, dimostra come i diritti garantiti dalla Costituzione siano tra loro solidali e interconnessi e come l’impegno di Articolo 21 li coinvolga e rafforzi tutti quanti. La difesa dalle aggressioni fisiche, giuridiche, verbali, esplicite o latenti, di chi lavora per l’informazione si salda alla memoria viva di chi ha pagato con la vita per questo lavoro e diventa un essenziale contributo per dare sostanza e attuazione ai valori fondanti del nostro patto costituzionale.

Siamo orgogliosi di essere stati accolti in questa comunità d’impegno e grati per la condivisione che Articolo 21 ha sempre dato alla ricerca di verità e giustizia per nostro figlio Andrea Rocchelli, ucciso dalle forze armate ucraine più di 9 anni or sono: una vicenda “scomoda” per la politica italiana e internazionale, che Articolo 21 ha sottratto al silenzio con coerenza e incisività.

A tutti gli amici e ai partecipanti alla festa di Articolo 21 mandiamo il nostro saluto, saremo presenti col pensiero!

