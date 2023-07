Live Sicilia, il successo con una informazione che guarda ai fatti

0 0

Parla Antonio Condorelli, direttore del quotidiano on libe che ha saputo battere i colossi editoriali siciliani

Una informazione che non ha mai guardato ai like, agli algoritmi dei social e dei motori di ricerca, ma che è stata puntata esclusivamente a consegnare la notizia al lettore. Accade in Sicilia e la “prima pagina” del giornalismo fatto rispettando l’articolo 21 della Costituzione innanzitutto e poi le regole non solo deontologiche del giornalismo, la merita il quotidiano on line “LiveSicilia.it”, la cui direzione da due anni è affidata al giornalista Antonio Condorelli. Il quotidiano fondato da Francesco Foresta, con la guida di Condorelli ha conquistato, per la prima volta nella sua storia, il doppio delle pagine viste rispetto agli storici concorrenti regionali, Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud. Il secondo anno con la guida del direttore responsabile Antonio Condorelli, ha fatto registrare, infatti, oltre 127milioni di pagine visualizzate.

I dati sono stati estratti dal portale ufficiale della Speed, concessionaria del Gds e della Gazzetta del Sud: si nota che il Giornale di Sicilia ha circa 5,5milioni di pagine viste, la Gazzetta del Sud 5,3milioni: la fonte è Audiweb. Questo mentre LiveSicilia si attesta su una media mensile, superiore a 10milioni di pagine viste per ciascun mese.

“La regola è stata privilegiare l’informazione di qualità. Era evidente – spiega il direttore Antonio Condorelli – già a giugno 2021, quando assunsi la direzione, che nella fase post covid i motori di ricerca e i social network stavano modificando le regole, per assecondare le nuove abitudini dei lettori. Ci trovammo quindi davanti a una scelta, assecondare i trend delle pagine AMP di google o gli argomenti “popolari” di facebook per fare clic, oppure provare a riconquistare un pubblico di lettori in continua evoluzione. Abbioamo scelto di non seguire social e motori di ricerca”. Questo Live Sicilia lo ha fatto grazie al lavoro di professionisti di grande spessore, firme del giornalismo siciliano riconosciuti tali dai lettori e non solo, sono così nate inchieste sulla politica e sulla cronaca nera e giudiziaria, fidelizzando milioni di lettori, gli approfondimenti dei fatti hanno vinto sugli algoritmi. “L’analisi dei dati di google analytics, i più affidabili – continua il direttore Condorelli – conferma che sono aumentati del 23% gli utenti che si connettono direttamente al nostro quotidiano, consentendoci di superare il calo storico da facebook”. Un utente che entra su LiveSicilia.it legge circa 9 pagine, il tempo medio di permanenza risulta aver superato la media nazionale dei due minuti. Un direttore al quale piacciono le sfide, e che tiene la schiena diritta.

