Morti sul lavoro. 168 nei primi due mesi dell’anno

In allegato il report dei primi due mesi del 2023, quello che si può evidenziare in questi primi due mesi è la strage di Autotrasportatori, che sono già 11, come gli agricoltori schiacciati dal trattore che sono 11 anche loro, è ricominciata pure la strage di donne in itinere come Beatrice Dall’Orto (nella foto), ma non sta cambiando niente, nonostante l’attenzione mediatica che c’è tra gli italiani su queste tragedie, solita indifferenza da chi se ne dovrebbe occupare, perchè pagato per questo. Nella foto anche la famiglia di Angelo Di Napoli, morto nel 2020 dopo sette mesi di coma profondo Mattia è nato quando era in coma, nella foto Mattia, Iris e la mamma Carmen Cannistra. Dedichiamo l’8 marzo alle donne morte sul lavoro, nel 2022 c’è stata una strage di donne in itinere ,, sono state ben 123 su 137. carlo soricelli curatore dell’Osservatorio nazionale di Bologna morti sul lavoro, attivo dal 1° gennaio 2008, nato per ricordare la strage della Thyssenkrupp di Torino di 20 giorni prima. http://cadutisullavoro. blogspot.it

Dall’inizio dell’anno sono morti 152 lavoratori, 93 di questi sui luoghi di lavoro, gli altri sulle strade e in itinere

Nel 2022 i lavoratori morti per infortuni sono stati 1499, 757 di questi sui Luoghi di lavoro gli altri sulle strade e in itinere, nel 2022 le donne morte per infortunio sono stata 15 sui luoghi di lavoro ma ben 123 in itinere, gli stranieri già oltre il 15%, gli anziani ultra sessantenni sono stati uno su quattro, soprattutto in agricoltura e in edilizia

Aperto da Carlo Soricelli per non dimenticare i sette operai della ThyssenKrupp di Torino morti poche settimane prima.

Da 15 anni i morti sui luoghi di lavoro sono tutti registrati in apposite tabelle Excel con l’indicazione di data del decesso, provincia e regione della tragedia, identità della vittima, età, professione, nazionalità e cenni sull’infortunio mortale.

Chiunque svolge un lavoro e muore per infortunio è per noi un morto sul lavoro, indipendentemente dall’assicurazione che ha o se non l’ha affatto (lavoro in nero) o agricoltore anziano.

Dal 1° gennaio 2008, anno di apertura dell’Osservatorio al 31 dicembre 2022 , sono morti complessivamente 19519 lavoratori, di questi 9.489 per infortuni sui luoghi di lavoro. ma purtroppo sulle strade e in itinere sfuggono comunque diversi lavoratori

Le ore impiegate in questi 15 anni di monitoraggio con lavoro volontario sono state oltre 29.000

I morti nelle regioni italiane sui luoghi di lavoro 73

Morti sui luoghi di lavoro schiacciati dal trattore 11

Morti nell’autotrasporto 11

Stranieri morti sui luoghi di lavoro 6

Di seguito i morti sui luoghi di lavoro nelle Regioni e Province. In questi dati non sono contati i morti per covid, i morti in itinere e sulle strade se non autotrasportatori, i morti sulle autostrade, in mare e all’estero.

Bisogna tenere presente che i morti in itinere e sulle strade ogni anno sono almeno altrettanti rispetto a quelli segnalati qui di seguito, ma noi preferiamo tenerli separati perché richiedono altri interventi, che sono differenti da quelli delle morti sui luoghi di lavoro. In itinere ci sono anche i lavoratori e le lavoratrici che muoiono in bicicletta o a piedi, ma anche i morti sulle strade. INAIL conteggia questi dati tutti insieme generando confusione tra chi vuole comprendere le reali dimensioni e le caratteristiche del fenomeno.

I morti sul lavoro sono segnati nella provincia dove è avvenuto l’infortunio mortale e non in quella di residenza.

I morti sui LUOGHI DI LAVORO nelle Regioni e Province nel 2023 senza i morti sulle strade e in itinere e autostrade. Non a carico delle Regioni, gli altri morti per incidenti di autotrasportatori in autostrada, morti in mare fuori delle acque territoriali

LOMBARDIA 11 Milano (), Bergamo (2), Brescia (5), Como (1), Cremona (), Lecco (), Lodi (), Mantova ( ), Monza Brianza (2), Pavia (1) Sondrio (), Varese () VENETO 10 Venezia (1), Belluno (1), Padova‎ (2), Rovigo (1), Treviso (3), Verona (1), Vicenza (1) ) PIEMONTE 8 Torino (1), Alessandria (1), Asti (1), Biella (), Cuneo (1), Novara (1),Verbano-Cusio-Ossola (2) Vercelli (2) CAMPANIA 6 Napoli (1), Avellino (), Benevento (), Caserta (3), Salerno (2) TOSCANA 6 Firenze (2), Arezzo (2), Grosseto (), Livorno (), Lucca (), Massa Carrara () Pisa‎ (), Pistoia (), Siena (1) Prato (1 LAZIO 5 Roma (4), Viterbo () Frosinone () Latina () Rieti (1) SICILIA 5 Palermo (2), Agrigento (), Caltanissetta (), Catania (), Enna (), Messina (), Ragusa (1), Siracusa (1), Trapani‎ (1) EMILIA ROMAGNA 5 Bologna (), Rimini () Ferrara ( ) Forlì Cesena (1) Modena (2) Parma (1) Ravenna () Reggio Emilia () Piacenza (1) CALABRIA 2 Catanzaro (2), Cosenza (), Crotone () Reggio Calabria () Vibo Valentia () MARCHE 2 Ancona (), Macerata (), Fermo (), Pesaro-Urbino (1), Ascoli Piceno (1) UMBRIA 3 Perugia (3) Terni () TRENTINO ALTO ADIGE 3 Trento (3) Bolzano () PUGLIA 2 Bari (1), BAT (), Brindisi (), Foggia (1), Lecce () Taranto () SARDEGNA 2 Cagliari () Carbonia-Iglesias (), Medio Campidano (), Nuoro (), Ogliastra (), Olbia-Tempio (), Oristano (), Sassari (2).Sulcis iglesiente () ABRUZZO 1 L’Aquila (), Chieti (), Pescara () Teramo (1)LIGURIA 1 Genova (1), Imperia () La Spezia (), Savona () FRIULI VENEZIA GIULIA 3 Pordenone (2) Trieste (1) Udine () Gorizia () BASILICATA 1 Potenza (1) Matera () VALLE D’AOSTA 1 () Molise Campobasso () Isernia (1). Autotrasportatori Autostrade 2

Curatore Carlo Soricelli, metalmeccanico in pensione e artista sociale da 50 anni.

Per contatti carlo.soricelli@gmail.com

È morto schiacciato da una cassa di ferro che pesava almeno due quintali, un mese dopo essere andato in pensione, prima di poter concretizzare il sogno di sempre: trasferirsi in Grecia dopo aver chiuso col lavoro di artigiano del ferro. Davide Stagi, 59 anni, è stato travolto dal crollo in un capannone di Santa Barbara, la frazione di Cavriglia nella quale si trova la centrale elettrica dell’Enel, che non gli ha lasciato scampo. È venuto giù tutto: il solaio con gli attrezzi e il materiale che c’era dentro, lui è rimasto sepolto sotto ma la fine deve essere arrivata istantanea, difficile che un carico del genere lasci il tempo, anche pochi secondi, di chiedere aiuto. Una tragedia senza testimoni, poco prima dell’ora di pranzo di una domenica qualsiasi, nella quale il neopensionato aveva approfittato del tempo morto festivo per recuperare un macchinario che gli serviva.

Antonio Del Mondo, operaio 55enne di Otranto (Lecce), è morto in un incidente mentre stava lavorando nello smantellamento del cantiere del grattacielo della Regione Piemonte, inaugurato a ottobre 2022 in via Nizza a Torino, nella mattinata di ieri, domenica 26 febbraio 2023. Secondo i primi riscontri sarebbe caduto da una scala portatile appoggiata sul tetto di una baracca a ridosso di via Passo Buole. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spresal dell’Asl Torino, che procedono con le indagini sull’accaduto. Nonostante non sia caduto da una grande altezza, il decesso è avvenuto sul colpo, forse a causa dell’urto contro uno spigolo. La zona è stata sequestrata per consentire le indagini della procura cittadina, coordinate dal pm Alessandro Aghemo. Sul posto anche le volanti della polizia.

