Arriva in libreria “Ogni gatto ne va matto” del dottore Luca Giansanti

0 0

Esce domani in libreria per la Newton Compton Editori “Ogni gatto ne va matto” del medico veterinario Luca Giansanti, uno dei volti più noti in ambito veterinario del web e della televisione.

Si tratta di un manuale che spiega Trucchi e fornisce ai lettori semplici consigli medici per avere sempre la risposta giusta nella cura del tuo gatto.

Prendersi cura di un gatto è un’attività che regala emozioni indescrivibili, piccole e grandi gioie ricompensate da coccole, fusa e miagolii. Ma non sempre è facile interpretare i segnali che i nostri amici a quattro zampe ci mandano quando hanno bisogno del nostro intervento. Il dottor Luca Giansanti ci accompagna passo dopo passo in tutti gli aspetti fondamentali della vita di un gatto, dallo svezzamento agli inconvenienti dell’anzianità, in un manuale pratico e ricco di consigli utili per venire incontro in modo consapevole ai bisogni dei nostri adorabili felini da salotto. Grazie ai suggerimenti di questo libro sarà quindi possibile affrontare le transizioni alimentari, le vaccinazioni e le patologie più comuni senza stress (ma anche le chiamate al veterinario, quando necessarie), liberandosi dai falsi miti e dai luoghi comuni che purtroppo possono risultare dannosi e controproducenti. Seguendo le indicazioni di @dr.luca_vet sarà facile instaurare una relazione sana con il piccolo felino affrontando con consapevolezza le diverse situazioni quotidiane, perché un gatto sano e sereno è la chiave della felicità domestica.

Il veterinario @dr.luca_vet, l’amico dei gatti che fa impazzire tutti nella sua rubrica La clinica degli animali a I fatti vostri su RAI2 e sui social

Oltre 300.000 follower su TikTok, Instagram e Facebook

Basta con le false credenze popolari, largo alla scienza: in questo libro tutte le risposte alle domande sulla cura dei gatti

È vero che i gatti soffrono dentro casa?

I gatti si affezionano al proprio umano oppure no?

Si può portare il gatto a passeggio con la pettorina?

Qual è il luogo migliore in cui posizionare la lettiera?

Sterilizzare un gatto è una pratica insana?

Profilo

Dr. Luca Giansanti

È uno stimato medico-chirurgo veterinario di Roma. È il volto di “La clinica degli animali”, la rubrica del programma I Fatti Vostri in onda su RAI 2. Grazie alla sua straordinaria abilità come divulgatore, ha raggiunto oltre 300.000 follower su social come Instagram, Facebook, TikTok con il profilo @dr.luca_vet.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21