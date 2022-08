“LIBRO APERTO – Fatti e misfatti di testi e contesti” – di Valter Vecellio

0 0

Prefazione di Giancarlo Governi

Introduzione di Pierluigi Magnaschi

“Argomenti veri quelli sono che non si riassumono, e son le pose di Socrate, i suoi atti: quel trarre a sé le gambe per grattarle dov’era tuttavia la pressura della catena”. L’osservazione di Francesco Acri, letterato e filosofo, ma soprattutto finissimo traduttore di dodici “Dialoghi” di Platone si riferisce a “immagini” che evocano, “parlano”. Come “parla” l’immagine di René Descartes, che pensa accanto alla stufa, mentre fuori infuria il gelido inverno; o Spinoza nella sua bottega di ottico, il suo molar lenti e scrutarle, scrutandovi. Immagini, “argomenti” veri, sono quelli che è difficile riassumere. “Libro aperto” cerca di essere un “argomento vero”: scelte non casuali e non solo etiche/estetiche: sensibili al rapporto fra mezzi e fini. Uno dei fili conduttori degli scritti di questo libro è la “rottura”: da quel micidiale patto che si è saldato tra stupidità e violenza. Un NO all’indifferenza, un NO all’ignavia.

Dall’indice: «Se tengo io la mascherina potete farlo tutti». La lezione di Lisa Noja – La spietata radiografia di Marta Cartabia – L’inquietante vicenda Cesa – La mafia si insinua dappertutto – Raffaele Cutolo – Come Cecchi Gori tutti gli altri – Berlusconi, Gratteri, la Giustizia – Emergenza carcere. Nessuno ne parla – Falcone: Non poteva che essere emarginato – Afghanistan – Orrori quotidiani in nome della giustizia; etc…

Valter Vecellio, giornalista, per oltre vent’anni inviato speciale e vice-caporedattore della RAI-Tg2. Collabora a “Italia Oggi”, “HuffPost”, altri quotidiani e riviste. Tra i fondatori di “Radio Radicale”, di cui è stato cronista parlamentare ed è attualmente editorialista. E’ stato direttore responsabile del settimanale satirico “Il Male”. Come direttore ha collezionato un centinaio di denunce per i reati più stravaganti: dalla divulgazione di segreti militari (riproduzione di una piantina dell’isola La Maddalena, pubblicata dall’Enciclopedia Treccani), all’oltraggio e ogni tipo di reato legato all’offesa del “buon costume”, della religione e delle istituzioni. Con Pino Zac, tra i fondatori del mensile “L’Anamorfico”; con Sergio Saviane e Vincino, del settimanale “Zut”. Si è sempre occupato di questioni relative alla giustizia, al terrorismo, alla mafia, realizzando inchieste e reportage negli Stati Uniti, in Canada, Russia, Israele, Europa, Africa.

Autore di una trentina di pubblicazioni, tra cui: “Il pugno e la rosa. I radicali: gauchisti, qualunquisti, socialisti?”, “La palma va a Nord” (Articoli e interviste di Leonardo Sciascia), “Una inutile strage? Da via Rasella alle Fosse Ardeatine”; “Storie di ordinaria ingiustizia” (con Raffaele Genah); Giovanni Falcone, per ricordare”; “Pino Zac, una vita contro”; “Una certa idea di libertà” (libro-intervista con Aldo Masullo), “Marco Pannella, biografia di un irregolare”; “Leonardo Sciascia, la politica, il coraggio della solitudine”.

