25a edizione di “Voci per la libertà. Una canzone per Amnesty”. Sabato a Rosolina Mare (RO) la presentazione del disco di Stefano Corradino

Ci sarà anche il direttore di Articolo21 Stefano Corradino alla 25a edizione di “Voci per la libertà”, il festival che unisce musica e diritti umani a fianco di Amnesty International. Sabato 23 luglio a Rosolina Mare (Rovigo). Stefano Corradino giornalista di Rainews24 proporrà alcuni brani di “Note di cronaca” l’album composto da sette canzoni ispirate a sette diverse storie di cronaca e attualità. L’autore ne parlerà con Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

È davvero ricco e composito il cartellone della 25a edizione di “Voci per la libertà”, il festival che unisce musica e diritti umani a fianco di Amnesty International. Molti i protagonisti: da Carmen Consoli (vincitrice del Premio Amnesty International Italia nella sezione Big) a ospiti di rilievo come Modena City Ramblers, Tonino Carotone e Casadilego; da alcuni degli artisti emergenti più rappresentativi delle passate edizioni del festival come Blindur, Do’Storieski, Assia Fiorillo e Adriana, agli otto semifinalisti in concorso quest’anno per il Premio Amnesty Italia nella sezione Emergenti.

Sei giornate, tra il 1° e il 24 luglio, per celebrare il quarto di secolo del festival musicale che chiama a raccolta artisti che si sono distinti per la loro sensibilità verso i diritti umani.

Media partner ufficiale sarà Rai Radio1, una delle più seguite radio italiane.

l clou della 25a edizione di “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty” è a Rosolina Mare dal 22 al 24 luglio, come da tradizione in Piazzale Europa, a pochi metri dalla spiaggia.

Sabato 23 luglio nella seconda semifinale del concorso si affronteranno: Freakybea (Lucca) con “Sono tornata”, La Scelta (Roma) con “Ho guardato il cielo”, Le canzoni giuste (Pescara) con “Felici e contenti” e Lorenzo Lepore (Roma) con “Finalmente a casa”. Ospiti della serata i Do’Storieski, vincitori del Premio Amnesty Emergenti nel 2016 e da poco usciti con il loro sesto album, “In fuga”.

Domenica 24 luglio il gran finale con i migliori cinque artisti emergenti che si contenderanno il Premio Amnesty International Italia Emergenti e i due super ospiti Modena City Ramblers e Carmen Consoli. I primi tornano al festival dopo aver vinto nel 2005 il Premio Amnesty sezione Big con il brano “Ebano”. Carmen Consoli è invece la vincitrice del Premio Big di quest’anno (giunto alla 20a edizione) con il brano “L’uomo nero”, che parla con sarcasmo del sovranismo che porta alla violazione dei diritti umani. La cantautrice siciliana era già stata vincitrice nel 2010 con il brano “Mio zio” che raccontava di abusi sui minori.

A condurre le tre serate saranno gli storici presentatori Savino Zaba e Carmen Formenton.

