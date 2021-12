0 0

La fidanzata di Julian Assange, Stella Moris, ha annunciato ieri che Mr. Assange ha avuto un “mini-ictus” il 27 ottobre, il primo giorno della sua ultima udienza di estradizione, secondo il Daily Mail. Secondo quanto riferito gli esiti “hanno incluso la palpebra destra cadente, problemi di memoria e segni di danno neurologico.” Questo pericoloso deterioramento della salute del signor Assange rinforza le urgenti preoccupazioni sollevate da Medici per Assange negli ultimi due anni”. Lo scrivono i Medici per Assange in una nota.

“Pertanto, ancora una volta, Doctors for Assange chiede che il signor Assange sia scarcerato in modo che possa accedere a cure adeguate, ad alto livello ed indipendenti – cosa impossibile per lui nella prigione di Belmarsh. Ribadiamo che il signor Assange è assolutamente non in condizioni per sottoporsi a un processo di estradizione. Inoltre, estradandolo alle dure condizioni del disumano sistema carcerario statunitense dovrebbe essere impensabile. Dovrebbe quindi essere immediatamente e permanentemente scarcerato.

Quest’ultima emergenza medica si aggiunge alle già gravi condizioni di salute del sig. Assange a causa della prolungata tortura psicologica cui è sottoposto. Questa tortura include undici anni di detenzione arbitraria, trascuratezza medica, isolamento in solitudine, ostruzione all’accesso ai suoi avvocati e una persecuzione legale orwelliana che ha violato lo stato di diritto e il corretto procedimento legale: le accuse chiave nell’atto d’accusa degli Stati Uniti contro il signor Assange sono inquinate da autentiche menzogne ​​ e una scarsità di fatti; lui e il suo team legale sono stati sorvegliati dalla CIA; e il signor Assange è stato oggetto di un piano da parte della CIA per rapirlo ed assassinarlo.

Per tutto il tempo, il signor Assange è stato sottoposto ad una vilificazione sul piano personale attraverso campagne di propaganda nei media tradizionali in tutto il globo. Sono farsesche le assicurazioni date dalla stessa agenzia, che ha tramato per rapire e assassinarlo, che il signor Assange non sarà sottoposto a dure condizioni di carcerazione. Che l’Alta Corte accetti tale ridicola proposizione descrivendo le assicurazioni come “solenni impegni offerti da un governo all’altro”, mette sul serio in discussione l’indipendenza, l’imparzialità e l’integrità del sistema giudiziario del Regno Unito.

La salute del signor Assange e la salute della nostra democrazia, che dipende da una stampa libera e dall’integrità giudiziaria, sono entrambi in gravi condizioni di pericolo. Questo caso giudiziario vergognoso e profondamente dannoso dovrebbe essere abbandonato ora, e a Julian dovrebbe essere concessa ciò che gli spetta ed è stata lungamente impedita: la libertà immediata.

