A Trento oggi il ricordo di Antonio Megalizzi a tre anni dalla sua scomparsa

Sono i giorni della memoria di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista morto in seguito all’attentato di Strasburgo dell’undici dicembre 2018. Molte le iniziative messe in campo dalla Fondazione voluta dalla famiglia e che porta il suo nome. Oggi nel giorno della sua scomparsa in piazza Belenzani a Trento c’è lo stand che informa sulle attività della Fondazione. L’iniziativa ha l’intento di ricordare Antonio e tenere viva la sua memoria in collaborazione con le emittenti del circuito RadUni, la rete delle radio universitarie italiane. “Ogni giorno, ci rendiamo conto di quanto sia riuscito a lasciare a tanti e tante. Vogliamo tenerci vicini nel suo ricordo, per questo vi chiediamo di condividere un pensiero o un ricordo” ha ricordato la Fondazione in un tweet, mentre il Presidente della Camera, Roberto Fico ha scritto in un post: “Tre anni fa ci lasciava Antonio Megalizzi, un giornalista appassionato e un cittadino europeo, vittima dell’odio cieco del terrorismo. Un abbraccio ai suoi cari che in questi anni nella Fondazione Antonio Megalizzi hanno portato avanti progetti e iniziative per ricordarlo”.

