A Genzano aggredito il figlio di un deportato

“Succede nel 2021, a pochi giorni dal Natale, che qualcuno abbia l’anima nera di aggredire un signore perché ebreo figlio di un deportato. Già così fa schifo .”

Lo afferma Elena Fattori di Sinistra Italiana ricordando su Facebook quanto accaduto ieri a Genzano dove Lucio Allegretti, figlio di un deportato nel campo di concentramento nazista di Dachau è stato pesantemente apostrofato con insulti antisemiti.

“Ma quello che colpisce ancora di più è che Lucio – prosegue la senatrice di SI – e‘ andato in polizia per dire che non si sente sicuro . Quanto può essere terribile non sentirsi sicuri nel proprio paese , non per qualcosa che si è fatto o per qualcosa che si è detto (terribile anche questo ma modificabile e transitorio) ma solo perché si è nati in una determinata famiglia con una determinata fede?

“Questo è il fascismo, che non muore mai – conclude Fattori – e che dobbiamo sempre combattere e fa schifo. E lo diremo domani pomeriggio a Genzano, tutti insieme alla manifestazione promossa dall’Anpi”

Lo rende noto l’ufficio stampa di SI