Arrestato a Minsk un giornalista free-lance che collabora con la testata indipendente Radio Svaboda

Arrestato a Minsk il giornalista free-lance che collaborava con la testata indipendente Radio Svaboda. Lo riporta l’ong per i diritti umani Viasna e l’associazione bielorussa di giornalisti BAJ.

Ieri intorno alle 17 Andrei Kuznechyk è uscito di casa per fare un giro in bici, ma è rientrato poco dopo accompagnato da quattro uomini in borghese. Gli agenti hanno perquisito la casa e sequestrato tutti i dispositivi elettronici, il telefono cellulare del giornalista, l’iPad della moglie e il denaro in contanti. Dopo la perquisizione hanno portato via l’uomo senza permettergli di prendere i beni di prima necessità ad esclusione di un paio di pantaloni. Non è noto il motivo dell’arresto né quando verrà rilasciato. Anche se alla moglie hanno detto che l’avrebbero trattenuto “solo un paio di giorni”, non siamo molto ottimisti. Ad oggi dietro le sbarre si trovano 30 operatori dei media. Il numero totale di prigionieri politici è 888 ed è destinato a crescere.

