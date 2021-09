Giornalisti e operatori afghani, appello per trovare un’altra via d’uscita

Un gruppo di giornalisti, intellettuali, operatori culturali firma un appello perché sia creato un percorso alternativo di uscita per i i giornalisti afgani e i difensori dei diritti umani nell’evacuazione dall’Afghanistan attraverso i confini settentrionali del paese attraverso l’Uzbekistan e il Tagikistan.

Questo è il testo dell’appello:

“Dal momento che l’evacuazione attraverso l’aeroporto internazionale Hamid Karzai è terminata, uno dei modi possibili per i giornalisti e i difensori dei diritti umani che sono sulla lista dei talebani di fuggire è via terra verso l’Uzbekistan e il Tagikistan. Suggeriamo vivamente che i futuri voli di evacuazione avvengano attraverso l’Uzbekistan (via Termez o Tashkent) o il Tagikistan (via Dushanbe). Affinché le persone possano attraversare il confine con l’Uzbekistan e il Tagikistan, hanno bisogno di visti di transito o di una sorta di autorizzazione da parte dei governi di entrambi i paesi per attraversare. In caso contrario, non sarà loro possibile né attraversare i checkpoint talebani né i controlli alle frontiere di questi paesi. Vi invitiamo a fare tutto il possibile per persuadere i governi di entrambi i paesi a rilasciare visti di transito o permessi di viaggio a coloro che hanno bisogno di lasciare l’Afghanistan per salvarsi la vita. Ci auguriamo che farete tutto ciò che è in vostro potere per aiutare a salvare la vita dei nostri colleghi.

Cordiali saluti”.

L’appello è firmato da

Oksana Chelysheva, giornalista indipendente, rifugiata politica in Finlandia

Shahida Tulaganova, regista di documentari, Regno Unito

Désirée Klain, Portavoce Articolo21 Campania, ideatrice e direttore artistico di “Imbavagliati – Festival Internazionale di Giornalismo Civile”

Kateryna Malofeeva, giornalista freelance, Ucraina

Sara Whyatt, Esperta Indipendente ´- Libertà di espressione artistica.

Juha Rekola, difensore civico internazionale, Unione dei giornalisti in Finlandia

Teemu Matinpuro, direttore esecutivo, Comitato per la pace finlandese.

Harri Simolin, Finlandia, attivista per i diritti umani

Agnieszka Pikulicka-Wilczewska, giornalista freelance con sede a Tashkent