Sottosegretario, deve dimettersi perché ha tradito la Costituzione – Lettera aperta a Claudio Durigon

0 0

Le scrivo perché lei ha manifestato la volontà di riportare l’intitolazione del parco di Latina da Falcone e Borsellino, che hanno dato la vita per difendere la libertà, ad Arnaldo Mussolini, fascista che ha passato la vita ad opprimere la libertà. Come comprenderà, qui non si tratta di toponomastica, ma di valori. Da una parte c’è la violenza di fascismo e mafia, dall’altra il rispetto dei diritti della nostra democrazia costituzionale.

Sottosegretario Durigon, lei da che parte sta? Si rende conto che con la sua proposta, si pone in un colpo solo a favore di fascismo e mafia? Così tradisce la nostra Costituzione su cui ha solennemente giurato per accedere al suo incarico. Di fronte a tale indegnità, deve dimettersi. E magari riflettere, rileggendosi le cronache sull’assassinio di Matteotti, sul ruolo dei fascisti nelle deportazioni degli ebrei, sulle bombe dei neofascisti che hanno insanguinato il Paese con stragi di innocenti.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21