Odg Toscana aderisce alla Marcia di Barbiana e alla Perugia-Assisi

L’Ordine dei giornalisti della Toscana ha aderito alla Marcia di Barbiana e alla Perugia-Assisi per dire basta alla guerra e sostenere i diritti umani come pace, uguaglianza, libertà e fraternità.

La 20^ edizione della Marcia di Barbiana si terrà sabato 4 settembre nel Mugello, con ritrovo e partenza dal lago Viola, in località Boccagnello, nel comune di Vicchio, alle ore 9,30, preceduta venerdì 3 settembre, alle ore 17,30, dall’inaugurazione della mostra “Incontrare don Milani” curata dall’ex allievo Paolo Landi. La manifestazione è nata per ricordare la figura di don Lorenzo Milani e riaffermare principi e valori che si sono irradiati dall’esperienza della ‘Scuola di Barbiana’. L’edizione 2021 è intitolata ‘I care-We care’ e incentrata in particolare su tre temi: ‘la Pace, l’Europa, la Scuola’. A organizzarla l’Istituzione comunale Don Milani insieme alla Fondazione Don Milani e il Gruppo Don Milani di Calenzano.

La Marcia Perugia-Assisi si terrà invece domenica 10 ottobre. Nata nel 1961, la marcia avrà come obiettivo principale quello di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica contro la guerra in Afghanistan e in generale contro tutte le guerre, sostenendo l’affermazione dei diritti dell’uomo: pace, libertà, uguaglianza e fraternità.

Quest’anno, per la prima volta, la Marcia di Barbiana e la Perugia-Assisi saranno gemellate.

