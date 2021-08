Il sindaco di Sant’Anna: Durigon via dal Governo. “Intervenga Draghi, lo faccia per i giovani”

0 0

E intanto proprio nel giorno dell’anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema il primo cittadino Maurizio Verona ha aderito alla raccolta di firme lanciata ieri da Il Fatto e rivolta al presidente del Consiglio, affinché rimuova dal governo il sottosegretario leghista Claudio Durigon, che a Latina ha proposto di intitolare il parco Falcone e Borsellino ad Arnaldo Mussolini: “Il premier lo faccia per le vittime del fascismo, lo faccia per i giovani. Mi sarei fatto promotore io stesso di questa iniziativa”. In 24 ore Il Fatto ha raccolto oltre 60mila firme per quella che resta un’uscita infelice del sottosegretario per due ordini di motivi, entrambi molto gravi, non superabili nemmeno con le scuse, che peraltro non ci sono state. Infatti Durigon durante un comizio tenuto a Latina alla presenza del leader della Lega, Matteo Salvini, ha affermato di voler cambiare l’intitolazione del parco “Falcone e Borsellino” con l’originaria (fino al 1943) “Arnaldo Mussolini”, il gerarca fascista fratello del duce.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21