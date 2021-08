Articolo21, il 9 agosto l’assemblea ordinaria

0 0

Lunedì 9 agosto alle 8.30 (prima convocazione alle 7 di mattina) si terrà l’assemblea ordinaria di Articolo21 per completare l’attuazione dello Statuto con l’ingresso dei referenti regionali nell’Ufficio di presidenza e aggiornarne la composizione. Un’assemblea che per ragioni legate all’emergenza sanitaria ancora non risolta terremo ancora on line. Sarà un appuntamento importante anche per impostare le prossime iniziative dopo la pausa estiva sui temi della libertà di informazione in Italia e a livello internazionale

