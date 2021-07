Youns El Boussetaoui come George Floyd

0 0

Il cittadino del Marocco Youns El Boussetaoui è stato ucciso a Voghera da un rappresentante delle istituzioni, come George Floyd. La sua vita valeva. EveryOne Group ha espresso il suo dolore e la sua solidarietà alla famiglia della vittima e ha preso contatto con il governo e le autorità giuridiche del Marocco affinché si indaghi con attenzione sul tragico evento, al fine di fare giustizia. EveryOneGroup ha inoltre allertato riguardo a questo caso lo Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrare, onorevole Agnès Callamard. Non deve esservi indifferenza riguardo alla morte del sig. Youns El Boussetaoui e sull’importanze di fare chiarezza sulle dinamiche della sua uccisione nonché sulle responsabilità dell’uccisore.

