Gabriella Bellini, Casa Emmaus di Trieste: “Un modello di cura che preservi la dignità delle persone” in epoca Covid-19

Gabriella Bellini dirige la Residenza sanitaria assistita Casa Emmaus di Trieste dove gestisce con passione prestazioni ai residenti per merito di un’equipe di operatori che hanno saputo affrontare e superare l’emergenza causata dall’insorgenza del Covid-19. Un medico geriatra con una visione multi-sistemica in grado di garantire una qualità di vita senza per questo dover rinunciare ai protocolli di prevenzione sanitari per contenere la diffusione del virus. Specialista in geriatria, medicina palliativa, psicogeriatria, la dottoressa Bellini è stata dirigente medico di I livello presso l’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa e Lungodegenza Ospedale Provinciale Lungodegenti “San Giovanni di Dio” Fatebenefratelli di Gorizia; Coordinatore Sanitario delle Residenze Protette per anziani non autosufficienti del Friuli Venezia Giulia e Residenza Protetta “ Villa San Giusto” dei Fatebenefratelli a Gorizia.

«Negli ultimi 20 anni l’interesse prevalente, su cui si è concentrato il mio impegno professionale è stato quello delle demenze e della fragilità nel senso più ampio del termine. Mi sono focalizzata sulla “costruzione” di un modello di cura che attraverso la ricerca di soluzioni innovative organizzativo-gestionali (prevalentemente di tipo non farmacologico) preservasse la dignità delle persone e offrisse risposte “concrete” a questo target di utenza e alle loro famiglie». Queste le motivazioni della dottoressa Bellini che dimostrano quanto sia indispensabile avere una coscienza etica rivolta al benessere delle persone assistite in situazioni di svantaggio.

Il 28 gennaio di quest’anno è stato organizzato su Zoom il Convegno “Anziani, la morte al tempo del Covid-19. Vulnerabilità e fragilità dell’anziano istituzionalizzato in tempo di pandemia”, ideato da Informazioni&Diritti GS-Salute, emanazione del sindacato dei dipendenti provinciale di Bolzano GS e dedicato alle tematiche della scuola, della formazione, del benessere e della salute. Promotore del Convegno, Luca Curti insieme a Giorgio Benacchio e Roberta Zago, docenti della Scuola Professionale per le professioni sociali Lévinas di Bolzano.

Tra i relatori figurava anche Gabriella Bellini, direttrice di Casa Emmaus, che ha portato la sua testimonianza-esperienza su come ha potuto gestire la struttura socio sanitaria e raccontare le fasi salienti dell’emergenza, a differenza di quanto accaduto in altre residenze sociosanitarie dove è stato deciso per una totale chiusura e privazione dei fondamentali diritti della persona. Il gruppo Informazioni&Diritti GS-Salute, a seguito del Convegno ha redatto il «Manifesto del “Covid-19” per l’esigenza di riassumere e “manifestare” la condizione e le criticità dell’esistenza in epoca di pandemia. Un’assistenza che, seppur in prima fase colta di sorpresa, anche nella seconda ha identificato la persona con la malattia. Nel tentativo, per altro fallito, di isolare la malattia, di fatto ha isolato la persona. Ha tolto dignità alla sofferenza ed alla morte. Ha trasformato strutture sanitarie ed assistenziali in contesti che sempre più assomigliano ad istituzioni neo-manicomiali in cui la contenzione ambientale, meccanica e farmacologica diventa, impropriamente mezzo giustificato di cura. È necessario riconoscere gli errori e imparare da questi per cambiare».

Da qui si è sviluppato un rapporto con la dottoressa Bellini, grazie a sollecitazioni formative offerte agli studenti dei corsi per operatori socio sanitari della Scuola Levinas di Bolzano e Merano, su invito della professoressa Roberta Zago, in compresenza con la dirigente medico, dove ha potuto spiegare come «attraverso l’accoglienza stabile, diurna o temporanea di persone prevalentemente anziane autosufficienti e non, Casa Emmaus di Trieste, intende rispondere ai bisogni di tipo fisico e psicologico mediante l’offerta, in un ambiente accogliente ed armonioso, di un servizio il più possibile adeguato e personalizzato per quanto riguarda gli aspetti medico-infermieristico, assistenziale, riabilitativo e spirituale». A seguire ci ha rilasciato un’intervista per approfondire l’argomento e spiegare come ha superato le fasi critiche affrontate durante la pandemia in ragione di una continuità assistenziale e sanitaria, garantendo il più possibile le attività socio assistenziali, tra qui quella dell’animazione.

Partiamo dal presente, in questi ultimi mesi di relativa tregua cosa accade nella Residenza Casa Emmaus che lei dirige? Le attività si possono svolgere regolarmente?

«In questo periodo abbiamo potuto riammettere in struttura gli studenti Oss in tirocinio nell’ottica di un rapporto con le scuole di formazione tradizionalmente consolidato. È importante la loro presenza perché nel percorso che effettuano non studiano solo sui libri ma entrano in contatto con la realtà del lavoro. Possono verificare come la gestione degli ospiti non sia solo vista da un punto di vista farmacologico sanitario e assistenziale, ma anche sul piano dell’integrazione più in generale. La nostra Residenza è aperta agli Oss, agli studenti di psicologia, educatori professionali, agli infermieri che sono iscritti al master di coordinamento delle attività sul territorio, dirigenti di struttura e infermieristica di distretto. La pandemia aveva interrotto i tirocini che si svolgevano sia nella struttura residenziale che nel centro diurno. Dopo aver riaperto nel mese di luglio del 2019 eravamo in una situazione di completa normalità senza più contagi e il periodo di chiusura totale è stato breve. Tutte le attività sono state ripristinate in presenza e con l’autorizzazione del responsabile del Dipartimento prevenzione sono state rallentate le misure preventive. Abbiamo potuto servire il cibo con le stoviglie e non più nei piatti di carta visto che il virus viene eliminato a 70 gradi senza abbassare i dispositivi di protezione. Una delle attività ripristinate, come la preparazione delle marmellate insieme ai nostri ospiti, è stato un segnale di normalità. Quello che è accaduto durante la prima tragica fase della pandemia mi ha insegnato molto: con l’obbligo di chiusura e isolamento nei confronti di un nemico che non conoscevamo. Poteva avere una sua razionalità nella prima fase ma poi nella seconda e terza non ha più senso e dal momento della riapertura non abbiamo più avuto un caso di positività. Nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2019, non abbiamo potuto garantire l’attività di animazione in presenza, un prezzo che abbiamo pagato caro. Senza stimolazione cognitiva, sensoriale tutt’ora assistiamo alle conseguenze di queste privazioni».

Conseguenze che hanno inciso sulla salute psicofisica delle persone. Si parlava solo di Covid, di letalità e mortalità mentre sono stati ignorate o rimosse le altre patologie e cosa comportavano sulla salute degli anziani.

«Avevo parlato con l’Azienda Sanitaria di Trieste perché non venisse bloccata l’animazione e la fisioterapia: i danni psicologici, l’apatia e la depressione, sono sintomi che dimostrano come le persone si sono lasciate andare vivendo un contesto surreale. La nostra struttura è nata per la socializzazione ma per tre mesi si è trasformato in un reparto di positivi in cui si sono venuti a creare dei valori antitetici rispetto a quelli per cui è nato il mandato del nostro lavoro. Valori fondamentali che vanno oltre a quelli dei bisogni sanitari e comprendono anche quelli sociali, spirituali, psicologici annullati durante questi tre mesi. Le depressioni post covid, i deterioramenti cognitivi sono problemi che non sono stati affrontati mentre si parla solo degli aspetti sanitari, di positivi o non positivi. Nessuno rileva quanti sono i depressi e l’evoluzione è stata molto più rapida nei disturbi cognitivi e il colpo di grazia è arrivato vivendo imprigionati».

Una situazione drammatica quella che descrive della quale si dovrebbe riflettere e cercare di evitare in futuro.

«L’obiettivo, superata la primissima fase della pandemia, è stato quello di imparare a conoscere gli effetti del virus e di trasformare la nostra struttura. Ogni residenza o centro di degenza deve saper gestire dall’interno e creare dei nuclei Covid per curare e gestire i malati al meglio. La deprivazione sensoriale, quella degli affetti. Eravamo vestiti con le tute come quelle usate per il virus dell’Ebola dove potevamo vedere solo dalla fessura degli occhi. C’era una deprivazione nella sfera emotiva ma i nostri ospiti sono stati bravissimi a sopravvivere a questo periodo così cupo. Ci chiedevano cosa accadesse fuori. Dentro non si capiva, è un nemico che non si fa vedere ma comprendi cosa distrugge; lui (il virus, ndr) non lo vedi. La riflessione che ne è seguita era quella di sentirsi in trincea e ci sono state delle priorità da rispettare non potendo fare tutto. Le priorità sono quelle da ridare normalità alla vita di queste persone. L’uso degli smartphone metteva in difficoltà gli ospiti che facevano fatica a capire, ascoltando la voce, per via dei problemi visivi e per essere affetti anche da demenze. Io ho cercato di favorire il più possibile la presenza dei loro parenti e dare l’ultimo saluto al genitore che veniva a mancare. Quando abbiamo potuto riaprire ho accolto i parenti in visita nel giardino creando delle postazioni separate. Ho chiesto ai cuochi di tornare alla normalità cucinando senza pensare che il Covid neghi il piacere di mangiare insieme. Abbiamo prestato molta attenzione ai dispositivi di protezione e alle procedure igienico sanitarie. Faccio eseguire i tamponi agli ospiti e a tutti gli operatori e siamo in grado di fare da soli anche quelli molecolari. L’intento è quello di tornare ad una vita più normale possibile. Prima non potevamo distribuire i giornali e le riviste e solo chi aveva la televisione in camera poteva vedere cosa accadeva fuori. Tutto sembrava finito, eccetto le prestazioni sanitarie che si sono super elevate con un occhio molto attento all’uso corretto delle misure di protezione. L’ambiente che ci caratterizzava non aveva più le caratteristiche di prima. Si parlava solo di quanti decessi giornalieri venivano contati ogni giorno. I dosaggi di psicofarmaci sono aumentati: il prezzo da pagare per le depressioni alimentate dal disagio. A quel punto ho iniziato, insieme ai miei collaboratori, a creare dei video realizzati dentro i reparti per mandarli ai famigliari che potessero vedere i loro cari. Strategie per comunicare e per far vedere gli esiti del lavoro che facevamo con gli ospiti. Cucinare, dipingere, fare le marmellate. Un’altra novità che ho introdotto è quello che per un mese i parenti possono vedere i loro congiunti regolarmente in modo da rendere accettabile la loro degenza. Abbiamo intensificato i rapporti tra operatori e le famiglie per favorire ogni forma di attenzione nei loro confronti. Lo dobbiamo perché ci affidano i loro cari. I famigliari non riescono più a tollerare l’aggravamento comportamentale dei parenti e la fragilità che ne deriva. Diventano vulnerabili».

L’umanizzazione del lavoro che rimetta al centro dell’attenzione la persona

«I cambiamenti minimi producono molto stress e non vengono più tollerati e vanno incontro a condizioni di completo scompenso quando vengono allontanati dalle proprie case. In questa pandemia ha inciso tantissimo il danno psicologico. Il centro diurno è stato intitolato “A casa mia” e il nome lo ha dato l’ospite più giovane che avevamo poi mancato per via del Covid. Lui disse ad un giornalista: “Io vado a casa mia”. La terapia della normalità vuol dire vita . La società considera i vecchi e i disabili a priori degli anomali. Noi facciamo di tutto per evitarlo. Quando a Trieste e a Gorizia i centri diurni erano chiusi i famigliari ci chiedevano a noi di occuparci dei loro anziani e per venire incontro alle loro esigenze abbiamo attivati i fisioterapisti e gli animatori creando anche dei collegamenti sulle piattaforme e poi in presenza con trattamenti individualizzati. Un corriere faceva pervenire a casa loro delle buste con i materiali da poter utilizzare per attività di animazione e mantenere un rapporto di colleganza. Io ho partecipato a tal proposito ad un convegno di psicogeriatria a Treviso: “50 sfumature di cure”. I nostri animatori, gli educatori e i fisioterapisti si sono suddivisi le telefonate che facevano per mantenere vivo il contatto a casa anche in orari fuori servizio. Tutto questo ci ha fatto pensare a come affrontare in futuro l’assistenza e guardare avanti. Nel gruppo diurno sono tutti affiatati, le gerarchie sono bassissime e c’è l’interscambiabilità dell’operatore, il ruolo dell’animatore è centrale. Abbiamo programmato anche delle uscite e creato un progetto di archeologia inclusiva anche se non ci stando più sostegno economico per farlo. Gli archeologi entrano in casa di riposo e poi accompagnano i residenti in museo. Abbiamo stipulato un accordo tra la geriatria e l’università con il corso di archeologia e gli studenti che frequentano. Stiamo pensando alle fattorie didattiche, all’agriturismo e a creare dei momenti di convivialità anche all’esterno».

L’intervista alla dottoressa Gabriella Bellini è stata realizzata quando la diffusione del virus aveva rallentato a tal punto da favorire la riapertura totale delle attività, guardano fiduciosi ad una ripresa delle attività in presenza. All’atto della pubblicazione nulla per ora è cambiato ma le previsioni della recrudescenza dei contagi potranno modificare in molte regioni le decisioni di limitare sia gli spostamenti che le attività sociali, relazioni, e culturali. È in atto una proposta di introdurre obbligatoriamente il green pass (una sorta di passaporto rilasciato a chi ha effettuato le due dosi di vaccino) per circolare liberamente sia in Italia che all’estero.

