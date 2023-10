“Oltre il Festival”, lo spin-off sul mondo del giornalismo e sulla libertà di stampa e di espressione a Ronchi dei Legionari

Il direttore di Avvenire Marco Girardo ospite a Ronchi dei Legionari

Dal 4 all’8 ottobre 12 appuntamenti itineranti nell’Isontino con presentazioni di libri e incontri

L’ultimo giorno l’inaugurazione del 23° cartello della Passeggiata della Libertà di Stampa e di Espressione intitolato a Mauro Rostagno

Nell’attesa di ripartire con una nuova edizione del Festival del Giornalismo, Leali delle Notizie organizza la seconda edizione di “Oltre il Festival” con 12 appuntamenti itineranti nell’Isontino. In vista di GO!2025, l’associazione ronchese continua a investire sulla cultura per riflettere sui temi più scottanti dell’attualità e portare avanti la propria battaglia sulla legalità e sulla libertà di stampa e di espressione nel mondo. La rassegna “Oltre il Festival” si terrà da mercoledì 4 a domenica 8 ottobre con presentazioni di libri e incontri sull’ambiente, il giornalismo investigativo, l’evoluzione del cinema in Friuli Venezia Giulia. Un panel verrà dedicato ad Andrea Purgatori, scomparso recentemente. Tra i principali ospiti il ronchese Marco Girardo, direttore della testata nazionale Avvenire. Clou della manifestazione sarà, domenica 8 ottobre, l’inaugurazione del 23esimo pannello della Passeggiata della Libertà di Stampa e di Espressione a Ronchi dei Legionari intitolato a Mauro Rostagno e in memoria di Cristina Visintini, vicepresidente dell’associazione che aveva ideato questo progetto e che è scomparsa prematuramente nell’agosto 2021. Un modo per portare avanti, attraverso le iniziative dell’associazione, le sue idee e la sua lotta nel rispetto dei diritti umani e di quelli della Costituzione italiana. Sempre domenica a Ronchi dei Legionari ci sarà l’inaugurazione del nuovo presidio locale dell’associazione Articolo 21.

«Leali delle Notizie continua a spiccare nel settore culturale. – dice Luca Perrino, Presidente dell’associazione – Da anni riceviamo segnali proficui da parte del pubblico e dei nostri ospiti con cui abbiamo approfondito di volta in volta temi di attualità sempre diversi e senza preconcetti. Le nostre manifestazioni crescono di anno in anno cercando di valorizzare il nostro territorio. Nella rassegna Oltre il Festival riporteremo a Ronchi e in altri comuni dell’Isontino lo spirito del Festival del Giornalismo, creando momenti di raccolta e riflessione».

Poi è intervenuta l’assessore comunale alla cultura, Monica Carta, che ha portato i saluti del sindaco, Mauro Benvenuto, ha sottolineato una delle peculiarità anche di Oltre il Festival, ovvero il far rete con altre amministrazioni comunali e con altre associazioni della Regione. “Riconosco – ha detto – la costante crescita della qualità dell’offerta culturale di Leali delle Notizie, che punta sempre più alla conoscenza ed alla presa di coscienza. Ma voglio anche sottolineare che eventi come questi hanno ripercussioni importanti anche sotto il profilo economico e fanno bene alla città”. La volontà di proseguire sulla strada della collaborazione è stata ribadita dall’assessore alla cultura del Comune di San Canzian d’Isonzo, Flavia Moimas. “Portare eventi diffusi sul territorio è importante – sono state le sue parole – e siamo ben lieti di portare la nostra collaborazione. Per la prima volta siamo partner di Oltre il Festival e ciò dopo tre anni di presenza in occasione del Festival del Giornalismo. Continueremo a lavorare per intensificare il nostro connubio”. Presenti alla conferenza, tra gli altri, l’assessore Alessandro Bassi, la presidente della commissione cultura, Lucia Comuzzi, il parroco di San Lorenzo, monsignor Ignazio Sudoso, il comandante della stazione Carabinieri, maresciallo capo Niccolò Grieco e della Polizia locale, commissario Paola Trinco. “Riconosco il coraggio delle scelte fatte anche nel realizzare questo corposo programma – ha infine detto il consigliere regionale, Enrico Bullian – e credo che, poi, sia importante il lavoro svolto in questi anni da Leali delle Notizie per veicolare prodotti culturali che, come sarà nel caso della mostra della fotografa, Mara Fella, possono essere poi riproposti in altre città. Nel caso della mostra dedicata a Lampedusa, messa a punto assieme al Dedica Festival, essa sarà presto proposta in consiglio regionale”. In occasione di questa seconda edizione di Oltre il Festival, Leali delle Notizie propone l’operazione “Amico del Festival”. Con un’offerta di soli 15 euro, da corrispondere alla segreteria dell’associazione, in piazzetta Francesco Giuseppe a Ronchi dei Legionari, si avrà modo di ottenere un accesso riservato ed un posto assicurato nelle prime fila delle sale che ospiteranno gli eventi.

“Oltre il Festival” è stato organizzato da Leali delle Notizie con il supporto dell’Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste e di altre persone e realtà che continuano a sostenere le attività culturali dell’associazione.

La manifestazione si aprirà dunque mercoledì 4 ottobre a Ronchi dei Legionari con due incontri all’Auditorium Comunale “Casa della Cultura”, in piazzetta dell’Emigrante. Alle 18 appuntamento con la giornalista Rosy Battaglia, protagonista dell’incontro dal titolo “Ingiustizia ambientale a Nord-Est. Cosa fare?”. Dialogherà con Paolo Iannaccone, presidente del Centro di accoglienza Balducci di Zugliano con cui Leali delle Notizie ha organizzato l’incontro. Seguirà, alle 20.30, un panel sull’evoluzione del cinema in Friuli Venezia Giulia con Thomas Bertacche, CEO della Tucker Film, Irene Capasso e Marco Fregonese, responsabili progetto DobiaFilm, Chiara Valenti Omero, coordinatrice Film Commission FVG e Paolo Vidali, direttore del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. Introdurrà e modererà l’incontro il giornalista Oscar d’Agostino, responsabile della pagina Cultura del Messaggero Veneto.

Giovedì 5 ottobre doppio appuntamento con l’editoria. Il primo, alle 18, alla Sala Civica della Casa delle Associazioni, in località Pieris (Comune di San Canzian d’Isonzo) in via Marconi 1 con la presentazione del volume Coccodè. Una storia di quiet quitting (Ugo Mursia Editore, 2023) della giornalista e scrittrice Ambra Radaelli. Dialogherà con l’autrice la giornalista e insegnante Alessandra Guerra. La serata proseguirà poi alle 20.30 a Ronchi dei Legionari all’Auditorium Comunale con la presentazione del libro Robot. Lavoratori e contribuenti di domani (Santelli, 2023) di Fabio Ghiselli, dottore commercialista e della giornalista Luana de Francisco. Dialogherà con gli autori Gioia Meloni, giornalista e responsabile della struttura di programmazione in lingua italiana della Rai del Friuli Venezia Giulia.

Venerdì 6 ottobre alle 18 sarà invece la volta della presentazione del libro Al Servizio dello Stato (Youcanprint, 2021) dello scrittore Renato Colpo. Dialogherà con l’autore Timothy Dissegna, direttore de Il Goriziano. L’incontro avrà luogo nella Sala del Consiglio comunale in via Roma 39 a San Pier d’Isonzo. Ci si sposterà poi a Ronchi dei Legionari sempre nell’Auditorium Comunale per accogliere alle 20.30 il giornalista ronchese Marco Girardo, direttore di Avvenire. Il giornalista ripercorrerà la sua esperienza nei giornali locali fino ad arrivare alla direzione della testata nazionale della stampa cattolica. Dialogherà con Ivan Bianchi, giornalista de Il Goriziano e direttore di Nuova Iniziativa Isontina.

Doppio appuntamento con i libri anche sabato 7 ottobre all’Auditorium Comunale di Ronchi dei Legionari. Si partirà alle 18 con la presentazione del libro postumo di Almerigo Grilz dal titolo La marcia dei ribelli. Diari 1986-1987, storie di popoli dimenticati (Spazio Inattuale Editore, 2023). Ne parlerà il curatore Pietro Comelli, vicecapo-redattore responsabile della redazione di Gorizia e Monfalcone de Il Piccolo, con la giornalista culturale Margherita Reguitti. Alle 20.30 si presenterà invece il volume Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana (Solferino, 2023) scritto da Paolo Borrometi, giornalista, condirettore dell’agenzia di stampa AGI, presidente Articolo 21 e responsabile Legalità della FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana. Dialogherà con l’autore la giornalista Fabiana Martini, portavoce di Articolo 21 del Friuli Venezia Giulia.

La seconda edizione di “Oltre il Festival” si chiuderà domenica 8 ottobre a Ronchi dei Legionari con quattro appuntamenti che accompagneranno ospiti e cittadinanza per l’intera giornata, che inizierà alle 10.30 con l’inaugurazione del 23esimo cartello della Passeggiata della Libertà di Stampa e di Espressione intitolato a Mauro Rostagno, in memoria di Cristina Visintini. Il nuovo pannello verrà scoperto lungo il passaggio pedonale tra piazza Unità d’Italia e piazzetta Francesco Giuseppe I. Seguirà poi alle 17.00, nella piazzetta, l’inaugurazione del nuovo presidio locale di Articolo 21. Appuntamento quindi alle 18 all’Auditorium Comunale con un incontro dal titolo “Al servizio della verità. Ricordo di Andrea Purgatori, uomo libero”. Interverranno il disegnatore satirico Mauro Biani e Daria Bonfietti, presidente Associazione parenti vittime strage di Ustica. Introdurrà e modererà l’incontro Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale Articolo 21. “Oltre il Festival” si concluderà alle 20.30 con la presentazione del libro L’imbroglio (Area Navarra, 2023) del giornalista professionista Sergio Buonadonna e del giornalista Massimo Novelli. Dialogherà con gli autori Enzo d’Antona, giornalista e presidente del Teatro Miela di Trieste, con cui Leali delle Notizie ha collaborato per l’organizzazione dell’incontro.

Il Festival del Giornalismo tornerà poi, con la sua X edizione, a Ronchi dei Legionari dall’11 al 16 giugno 2024. Gli incontri di “Aspettando il Festival…” si terranno invece dal 26 maggio al 1° giugno 2024 in diversi Comuni del Friuli Venezia Giulia. Il Festival si allarga sempre di più, stringendo a ogni edizione nuove collaborazioni. Leali delle Notizie ringrazia di cuore il pubblico, gli ospiti, gli enti e le istituzioni che da anni la sostengono e senza i quali non sarebbe stato possibile far crescere il Festival del Giornalismo nel corso del tempo.