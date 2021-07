Disarmare i processi, armare i cittadini

0 0

Sembra questo il messaggio lanciato dalla concomitanza della riforma Cartabia e la sedicente legittima difesa dell’assessore leghista di Voghera. I fatti sono complessi perché un molestatore violento non dovrebbe stare in giro a fare il prepotente nei bar. E un assessore violento non dovrebbe stare in giro portandosi una pistola con un colpo in canna. Ma mentre la cronaca segnala un morto ammazzato per la giustizia fai-da-te, la politica è impegnata nel depenalizzare la violenza. “Arrangiati” dicono tra le righe i fautori della riforma Cartabia; perché se invece denunci, il processo sarà solo coreografia giuridica che finirà nel nulla. Meglio se spari e speri, perché dopo poco tempo – fidati – tutto finirà a tarallucci e improcedibilità.

