“Zeromimose”, la forza e la tenacia delle donne di Napoli

0 0

“Zeromimose: donne e pandemia” per omaggiare la forza, il coraggio e la tenacia delle donne di Napoli nella sala della Loggia del Maschio Angioino, si è organizzato un momento di riconoscimento e di condivisione in onore di 20 lodevoli donne. Tra queste c’era anche Fatou Diako, che in Campania ha fondato e presiede l’associazione di promozione sociale Hamef. L’attivista in questi anni si è distinta per il suo impegno in diverse occasioni, diventando simbolo e punto di riferimento per molte donne migranti. Oggi Fatou è anche presidente di Articolo 21 Campania (associazione che si batte per tutelare la libertà di stampa) e della Consulta degli Immigranti del comune di Napoli. La dottoressa Diako ha ricevuto il premio per la sua attività durante la pandemia. Infatti, attraverso Hamef e insieme ad associazioni, Ong e comunità locali ha attivato una rete di supporto per le famiglie in difficoltà.

“Dedico questo premio a tutte le mie sorelle. A mia mamma, alle donne dell’ Associazione Hamef, alle donne di “Articolo 21”, alle donne del progetto “Seeds”, alle donne delle comunità della diaspora e alle donne delle nostre reti di associazioni, Ong, sindacati confederali e organizzazioni nazionali ed internazionali”, ha dichiarato Fatou durante la cerimonia alla presenza degli assessori Lucia Francesca Menna (Assessore alle pari opportunità, libertà civili e alla salute), Alessandra Clemente (Assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani) e Giovanni Pagano (Assessore alle politiche del lavoro, innovazione e autonomia della città). “Ma in particolar modo -continua la Diako – dedico questo premio alle donne della sanatoria che ogni giorno lavorano senza diritti e che da più di anno stanno aspettando il permesso di soggiorno”.

Una medaglia del Comune di Napoli, accompagnata da una pergamena di ringraziamento, è stato il riconoscimento consegnato alla fondatrice dell’Associazione Hamef: “Un sentito ringraziamento alla autorità della Città di Napoli il Sindaco Luigi de Magistris, all’Assessore ai Giovani, Assessore alle Pari Opportunità, Assessore alle Politiche del Lavoro”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21