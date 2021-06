0 0

Sabato 26 giugno nell’ambito delle celebrazioni per il 41esimo anniversario della strage di Ustica, alle ore 20 Radio3, in collaborazione con l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, proporrà lo spettacolo L’orizzonte di notte non esiste di Nello Scavo con Ottavia Piccolo, musiche di Andrea Alessi eseguite da Andrea Alessi, Dimitri Sellato, Sebastiano Severi.

