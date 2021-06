Bielorussia. Da Roma un appello per la liberazione di tutti i prigionieri politici

0 0

Si è svolta oggi a Roma una manifestazione organizzata dall’Associazione dei Bielorussi in Italia “Supolka” – sezione Roma. All’evento sono stati presenti numerosi partiti e sindacati italiani. Sono intervenuti l’Onorevole Lia Quartapelle, l’Onorevole Riccardo Magi, Andrea Casu (PD Roma), Alessandro Capriccioli (Radicali Italiani), Andrea Massaroni, Alessandro Massari (+ Europa), Marco Cappa (Italia Viva) e Flavia De Gregorio (Azione); Stanislao Alexandrov ( Volt Roma). Giuseppe Iuliano (in nome dei tutti tre sindacati CGIL/CISL/UIL), Stefano Sampaolo (vicepresidente del 3 municipio). Sempre al fianco del popolo bielorusso le diaspore lituana e ucraina. Con partecipazione di Articolo 21, FIDU, RadioAttive. La diaspora bielorussa, sostenuta da tutti i presenti, ha chiesto all’Europa azioni concrete, senza esitazioni, nel riconoscere il regime di Lukashenko come terroristico, insistere sulla liberazione di tutti i prigionieri politici, di applicare sanzioni mirate, di interrompere tutti i rapporti con il regime.

Tatiana Pobat, Gruppo di Roma, Associazione dei Bielorussi in Italia “Supolka”

