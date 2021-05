George Clooney, sessant’anni ricchi di fascino 

0 0

È incredibile che anche un personaggio come George Clooney possa ver raggiunto i sessant’anni. Un’icona mondiale, l’emblema del fascino e della bellezza maschile, il protagonista di film destinati a passare alla storia, il simbolo del pensiero democratico e progressista, innamorato dell’Italia, nemico giurato di Trump e del trumpismo, sposato con la bellissima avvocatessa libanese Amal Alamuddin, insomma un uomo dotato di tutte le virtù si avvia verso l’età matura.

Un Clooney anziano, mortale come tutti, con i capelli grigi e le prime rughe appare un controsenso, invece è così e apprezziamo molto il suo evitare ogni forma di giovanilismo, il suo accettarsi per come è, il suo essere giustamente orgoglioso dei traguardi conseguiti e il suo essere proiettato sempre verso il futuro, con la speranza e l’ottimismo che gli derivano anche da una notorietà planetaria che certamente lo aiuta a essere felice. Eppure, conoscendo la persona oltre che l’attore, siamo certi che la gioia di Clooney non sia legata solo ai suoi successi sul grande e sul piccolo schermo ma, più che mai, alle splendide persone di cui si è circondato, ai valori che ha saputo coltivare e alla normalità di cui si è fatto interprete ogni giorno, pur essendo la quintessenza del divo e pur potendo contare su un patrimonio smisurato.

George Clooney compie sessant’anni e siamo sicuri che li festeggerà con la sobrietà di sempre, senza fanfare, senza alcuno stile hollywoodiano, pensando agli altri e coltivando nuove dee, nuovi progetti, probabilmente nuovi viaggi.

Presto, senza dubbio, tornerà in Italia, la sua seconda patria, e renderà omaggio alla meraviglia di un paese che ama quanto il suo, e noi potremo ammirare, ancora una volta, la sua gentilezza e la sua signorilità.

Fa impressione pensare che anche i miti siano, in fondo, persone comuni ma è proprio così, e sarebbe opportuno che qualche suo insulso collega, la cui spocchia è inversamente proporzionale al talento, prendesse esempio.

George Clooney, sessant’anni e ancora tante emozioni da regalare e regalarsi. Un sincero augurio e un grande abbraccio: pochi se lo meritano come lui.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21