CDA RAI. Usigrai: a disposizione il canale YouTube Usigrai di tutte le candidate e i candidati al CdA Rai

Il silenzio lo rompiamo noi. L’ascolto e il confronto lo assicuriamo noi. Avevamo chiesto a Camera e Senato di convocare una seduta per discutere dei fini e della missione della Rai prima di decidere chi eleggere il CdA. E avevamo chiesto anche di trovare un modo per un confronto reale tra candidati, in modo da rendere chiare le ragioni delle scelte che verranno poi fatte. Ma ad oggi nulla di tutto questo è stato programmato. E allora abbiamo deciso di aprirlo noi il confronto. Per questo da oggi mettiamo a disposizione il canale YouTube dell’Usigrai di tutte le candidate e i candidati al CdA della Rai, sia della Camera che del Senato (posso contattarci all’indirizzo usigrai@rai.it).

Siamo disponibili a pubblicare video di massimo 5 minuti ciascuno, con il quale ogni candidato che vorrà potrà spiegare le ragioni della sua candidatura e la sua idea di Rai. È un altro pezzo del percorso de #LaNostraRai: solo aprendo il più possibile il dibattito, ascoltando, aumentando le voci, la Rai potrà essere liberata dai partiti e dai governo e tornare così ai legittimi proprietari, i cittadini”. Lo scrive in una nota l’Esecutivo Usigrai.

