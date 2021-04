L’Emiciclo per la Giornata mondiale per la libertà d’informazione 

0 0

In occasione della Giornata mondiale per la libertà d’informazione, il prossimo 3 maggio, la trasmissione L’Emiciclo, da quest’anno in onda anche sulla piattaforma web di Radio Radicale, avrà l’onore di avere ospiti due grandi protagoniste di Articolo 21. Saranno, infatti, con noi Antonella Napoli (ore 10.30), direttrice di Focus on Africa nonché autrice de Il vestito azzurro, un’opera in cui affronta le drammatiche vicende del Sudan mescolate con le sue personali, a cominciare dall’arresto di cui fu vittima nel 2019, e Tiziana Ciavardini (ore 16), autrice di Fammi parlare, un piccolo ma significativo breviario per chiunque que aspiri a comunicare e a fare informazione.

Abbiamo scelto due tra le figure più autorevoli del panorama giornalistico italiano per gettare uno sguardo sul mondo, in una fase storica nella quale il mondo sembra essere scomparso dai nostri orizzonti. Da Regeni a Zaki, dalle carceri turche alla questione dei migranti, passando per i linguaggi d’odio, la violenza di genere, le discriminazioni di ogni ordine e grado e il bisogno di illuminare le periferie del mondo, seguendo l’esempio e gli insegnamenti di papa Francesco: saranno due incontri significativi per rendere omaggio a una giornata essenziale per ribadire il nostro diritto di informare e il diritto dei cittadini di essere informati.