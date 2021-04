Ju Buk, un festival di letteratura tutto al femminile

0 0

A Scanno, incantevole borgo dal celebre lago a forma di cuore nel Parco nazionale d’Abruzzo, si svolgerà dal 25 al 27 giugno 2021 “Ju Buk” (dal dialetto: la bisaccia del pastore transumante), book festival di donne che si sono distinte attraverso la loro scrittura per portare avanti quel cambiamento socioculturale che il mondo attende da tanto, troppo tempo.



Saranno presenti firme d’ eccezione fortemente volute dall’anima di Ju Buk, la giornalista Eleonora de Nardische con le colleghe e amiche Roberta Scorranese (firma culturale de Il Corriere della Sera) e Manuela Perrone(contributor di Alley Oop de Il Sole 24 Ore) riunirà in quei giorni una vera e propria squadra di “regine guerriere”:



Valeria Parrella, finalista Strega 2020, “Quel tipo di donna” Harper Collins

Donatella Di Pietrantonio, candidata Strega 2021, “Borgo Sud”

Josephine Signorelli, in arte Fumetti Brutti, “Anestesia”, Feltrinelli Comics

la sociolinguista Vera Gheno, “Femminili singolari”, Effequ

l’attivista Giulia Blasi, “Rivoluzione Z” , Rizzoli

Dunja Badnjevic, “Come le rane nell’acqua bollente”, Bordeaux

la giallista Piera Carlomagno, “Nero Lucano”, Solferino

Costanza Rizzacasa D’ Orsogna, “Non superare le dosi consigliate”, Guanda

Chiara Becchimanzi, “A ciascuna il suo”, Aracne

Tiziana Ciavardini, “Hijab”, Castelvecchi

Barbara Bonomi Romagnoli e Marina Turi con “Laura non c’è”, Fandango

Michela Ponzani, “Guerra alle donne”, Einaudi

E le giornaliste di Gi.u.li.a Silvia Garambois e Paola Rizzi con “Stai zitta, giornalista”, edizioni All Around, il loro ultimo saggio su hatespeech e zoombombing che è stato in audizione alla Commissione antimafia del Ministero dell’Interno.



L’evento si svolgerà nel centro storico di Scanno all’interno della manifestazione “Scanno Borgo in Festival” che prevede – tra l’ altro – una tre giorni di vernissage, mostre, laboratori artigiani e performance musicali.



Ju Buk sarà diviso in tre aree tematiche, ciascuna per ogni giorno, con tre madrine che si sono distinte per le loro battaglie in quegli ambiti:

25 giugno- Discorsi d’odio- madrina Antonella Napoli, giornalista minacciata di morte

26 giugno – Stereotipi di genere – on. Stefania Pezzopane

27 giugno – Diritti civili – sen. Monica Cirinnà, madre della legge su unioni civili e firmataria ddl Zan



Volto testimonial dell’evento è l’attrice e conduttrice Jane Alexander, nota per le sue battaglie per le pari opportunità.



Ju Buk sarà seguito dall’emittente Radio Incontro Donna- Rid96.8fm dell’editrice romana Michelle Marie Castiello che garantirà copertura per lanci, interviste, approfondimenti e dirette dalla kermesse.



Ju Buk: un palco per Donne molto chiassose e di cui sentiremo parlare a lungo.



A Scanno il 25 26 27 giugno 2021 . La pandemia ha accentuato diseguaglianze e contraddizioni sociali, laddove le donne sono state le più colpite non solo dall’ esposizione al contagio ma soprattutto dalla perdita di occupazione, dall’ arma a doppio taglio dello homeworking con le scuole chiuse, dalla violenza con cui hanno dovuto fare i conti a seguito del monito stay at home.

In pieno riflusso storico rispetto a 40 anni di battaglie femministe, oggi più che mai è chiaro che qualsiasi ricostruzione debba passare attraverso una rivoluzione culturale. Riscrivere nuove grammatiche di rapporti tra i generi, capovolgere il paradigma culturale che si basa sul possesso in ogni ambito della vita, persino nelle relazioni interpersonali, segnare il solco di una nuova stagione femminista e di un riscatto individuale – di ciascuna di noi – che si faccia corale: il riscatto di un intero genere.



Scanno (Aq) è stato per secoli un’enclave a parte del nostro Sud, segnato da un’ antichissima cultura matriarcale celebrata dal costume tradizionale che le anziane ancora oggi indossano, quello per tutti i giorni e ancor più quello della festa, il cui copricapo ricorda una tiara regale.



Lo splendido borgo e le sue donne non a caso sono stati eternati negli scatti di indiscussi Maestri della fotografia come Henri Cartier Bresson e Gianni Berengo Gardin.