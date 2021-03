Ministro Bianchi, allontani anche il Sottosegretario

Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi,

scrivo perché la vicenda del coinvolgimento presso il suo dicastero e successivo allontanamento dello stalker P.V. porta l’attenzione non tanto verso una persona squilibrata e violenta, ma su chi lo ha voluto accanto a sé: il suo sottosegretario Rossano Sasso. Ora, grazie al suo intervento, il soggetto che si è scagliato con volgare prepotenza contro la ex-Ministra Azzolina è stato rimosso e di questo le do atto. Ma rimane il problema del Sasso nel Ministero. Persona palesemente inadatta poiché ha dimostrato – con questo grave infortunio – di non sapere riconoscere gli autori della sopraffazione verbale, anche quando questa è di pubblico dominio e rivolta ad una rappresentante delle Istituzioni.

