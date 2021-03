“Migranti: chi ha paura della solidarietà?”, webinar il 31 marzo

0 0

Mercoledì 31 marzo, alle 18, il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, parteciperà all’incontro online dal titolo ‘Salvataggi in mare, rotta balcanica: chi ha paura della solidarietà?’ organizzato della Sede Pensante di Coalizione Civica per Padova. «L’Unione Europea – spiegano i promotori – non riesce o non vuole riformare il trattato di Dublino. Non favorisce i corridoi umanitari, che potrebbero essere una delle soluzioni praticabili per assorbire i flussi migratori. Cede spazio alle pulsioni xenofobe alimentate dalle destre. Non impone il rispetto della legge del mare e delle convenzioni internazionali sulla navigazione. Il fallimento dell’Unione su questo fronte porta l’Europa a blindarsi. Diviene Fortezza Europa, tiene ai margini i migranti con ogni mezzo, sottoscrive accordi liberticidi con Stati autoritari (Turchia, Libia) per esternalizzare le frontiere. Gli stati membri boicottano sistematicamente le Ong del soccorso in mare e i volontari che assistono i richiedenti asilo, fino alla criminalizzazione della solidarietà, come testimoniano numerosi casi verificatisi in questi mesi». In particolare, fanno notare gli organizzatori dell’incontro, l’incriminazione riguarda «i volontari della Mare Jonio e di Linea d’Ombra. Ma non sono i soli, è una tendenza in atto ovunque».

Con il presidente Giulietti, via Zoom e in diretta sulla pagina Facebook di ‘Coalizione Civica per Padova’, ne parleranno: Gian Andrea Franchi, volontario di Linea d’Ombra; Alessandro Metz, don Mattia Ferrari e Clara Mogno, di Mediterranea Saving Humans; Stefano Collizzolli, di Zalab che ha prodotto il film ‘Dove bisogna stare’; Valerio Cataldi, inviato Rai e presidente di Carta di Roma.

Modera Enrico Ferri, giornalista della sezione veneta di Articolo 21. Qui il link per la partecipazione al meeting Zoom.