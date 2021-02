Verità, inclusione, fake news. Corso di alta formazione universitario. Iscrizione entro il 1° marzo

IL CORAGGIO

Ci vuole coraggio per intraprendere questo viaggio culturale e professionale. Il coraggio di mettere in discussione certezze e prassi. Il coraggio di guardare i fatti con occhi privi di stereotipi. Il coraggio di impegnarsi nello studio inteso come confronto dialettico continuo e teso all’acquisizione di nuovi strumenti per orientarsi nella Rete, smascherando bufale e sfruttando al meglio le intrinseche opportunità. Il coraggio di mettersi in discussione nella consapevolezza che l’informazione ha una responsabilità sociale e civile per la crescita democratica del paese. Il coraggio di porre domande ai docenti e di ascoltare le risposte anche quelle scomode e difficili da digerire. Accetti la sfida?

Accedi alla tua area riservata sul sito dell’Università di Padova e iscriviti subito (qui le istruzioni in pdf per iscriversi)! O continua a leggere per approfondire i contenuti e i dettagli del corso.