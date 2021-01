Tredici autori reagiscono al momento attuale con creatività e la voglia di non mollare

0 0

Il tredici è un numero karmico, incarna il disordine e indica un momento in cui c’è una rottura dell’armonia, si interrompe la ciclicità e si rende necessaria una trasformazione radicale. Tredici autori, riuniti in un momento di crisi sociale e personale, scommettono sulla rinascita e la costruzione di un futuro migliore.

Nonostante la pandemia e il quasi sistematico annullamento o smaterializzazione degli eventi fieristici e culturali legati ai libri e alla promozione della lettura, Multimage continua a pubblicare nuovi testi. È appena uscita un’originale antologia intitolata: Volti dal futuro – immagini e visioni oltre la quarantena, che testimonia la voglia di non mollare, anzi di reagire ai condizionamenti del presente in una esposizione creativa. Questa interessante associazione editoriale, dopo aver partecipato al BUK Festival di Modena in presenza ma distanziata e alla versione smaterializzata del Bookcity di Milano, si prepara a una stagione di attività di diffusione attraverso tutti i mezzi disponibili, a partire da questa singolare pubblicazione.

L’idea dell’opera corale è nata in occasione del lockdown di marzo 2020, quando hanno iniziato ad essere annullati gli eventi dedicati al libro a cui Multimage intendeva partecipare. Durante una riunione online con alcuni degli autori il progetto ha preso forma e quest’esperienza, oltre ad avere prodotto un testo ricco e stimolante, segna anche la nascita di una comunità affettiva formata da coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, ma aperta ad accogliere altri autori per proporre nuovi progetti collettivi.

Il 15 gennaio 2021 alle ore 17.00 gli autori coinvolti presenteranno il volume, raccontando la sua storia e le emozioni che hanno accompagnato la sua realizzazione.

Alla presentazione online si potrà partecipare accedendo direttamente nella chat di Zoom o visionando la diretta live sulla pagina di Multimage in Facebook.

Tredici autori:

Dario Arpaio, Manuela Barbaro, Natalia Bavar, Federica Colomo, Antonia Esposito, Mimmo Laghezza, Dario Lo Scalzo, Ivan Marchetti, Antòn Morà, Silvia Nocera, Gianmarco Pisa, Elena Opromolla, Olivier Turquet

presentano:

Volti dal futuro

immagini e visioni oltre a quarantena

15 gennaio 2021 alle ore 17.00

