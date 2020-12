La pandemia “morde di meno”, MES e Recovery Fund, en plein di aperture. Dopo Maradona, l’addio al “Pablito Mundial”

I Tg dal 7 all’11 dicembre – Dopo mesi di dominio incontrastato del prime time, la cronaca dell’epidemia passa in secondo piano: solo 3 aperture (tutte di Studio Aperto) sui “numeri” del Covid, meno del 10% sulle complessive 35 tra lunedì e venerdì. La pandemia “morde di meno”, e col vaccino dietro l’angolo – titoli per tutti martedì ai primi vaccinati in UK, con apertura per Tg5 – l’informazione sembra averci “fatto il callo”. Perfino la conta giornaliera delle vittime, che resta comunque molto grave – venerdì l’Italia era il quinto paese per morti di Covid al mondo, superando il Regno Unito –, non è oggetto di particolare attenzione nei servizi…

