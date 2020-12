“Il rispetto dei diritti umani è la via della pace”, oggi alle 17 webinar promosso da Focus on Africa e Terre di frontiera

Nella Giornata mondiale per i diritti umani, giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 17:00, Focus on Africa e Terre di frontiera hanno promosso un webinar tematico con addetti ai lavori e giornalisti.

Il riconoscimento dei diritti umani fondamentali e la tutela della dignità di ogni persona come presupposto di una società di pace, il tema al centro del webinar «Human Border. Il rispetto dei diritti umani è la via della pace», promosso e organizzato dalle due testate. L’evento sarà trasmesso a partire dalle 17 sulla pagina Facebook di Terre di frontiera e di Focus on Africa.

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Rosa Brignone, fondatrice di Time for Equality, il cooperante Gennaro Giudetti e la giornalista Nancy Porsia si confronteranno sullo stato della difesa dei diritti umani fondamentali in Italia e in Europa, allargando lo sguardo allo scenario mediterraneo dove una sfida cruciale è quella posta dai processi migratori e dal post migrazione. Un ulteriore focus sarà aperto dalla giornalista Antonella Napoli, direttrice di Focus On Africa, che partendo dalla sua esperienza sul campo, parlerà della situazione dei diritti in Africa chiudendo sulla ripresa del conflitto nel Sahara Occidentale, riacceso proprio dalla perdurante negazione di un diritto. Un diritto posto a fondamento dell’ordinamento internazionale di cui le Nazioni Unite si dichiarano garanti: quello all’autodeterminazione del popolo Saharawi.