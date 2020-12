Ai tempi di una pandemia nessuno è straniero. Oggi diretta facebook

Si terrà domani 7 dicembre, alle 17 e 30, la “diretta” Facebook per la presentazione del report Ai tempi di una pandemia nessuno è straniero, realizzato dalla giovane redazione ferrarese di Occhioaimedia.org, che si occupa di monitorare le testate locali e nazionali alla ricerca di titoli, temi e argomenti che rappresentano incitamento all’odio razziale, alla xenofobia o che utilizzano linguaggi violenti contro le minoranze etniche.

Occhioaimedia.org ha sede a Ferrara, città governata dalla Lega dove gli amministratori si erano contraddistinti la scorsa primavera, in piena pandemia Covid, per i buoni spesa concessi ai cittadini italiani e negati agli stranieri; sul caso è poi intervenuto il Tribunale della città estense, a bollare come discriminatorio il provvedimento della giunta guidata da Alan Fabbri.

Nel “mirino” mediatico dei ragazzi di Occhioaimedia, gli strilli dei giornali ferraresi che decidono di utilizzare fotografie di zone degradate della città a corredo di articoli in cui si parla dell’arresto di 4 ragazzi della “Ferrara bene”, nelle cui case del centro città sono stati sequestrati 11 chilogrammi di sostanze stupefacenti, ma che si cerca di lasciar intendere trovate in un luogo frequentato da “spaccini extra-comunitari “.

Ma c’è anche un altro fenomeno riportato dal report Ai tempi di una pandemia nessuno è straniero, di cui si parlerà domani in diretta dalle pagine Facebook di Occhio ai media e Articolo Ventuno: la cosiddetta “profilazione etnica”. «L’ethnic profiling (o profilazione etnica) è la tendenza delle forze dell’ordine di fermare soggetti di minoranze etniche, per cui le caratteristiche etniche determinano l’azione e l’entità di questa. È diffusa in tutti i Paesi, ma poco conosciuta e studiata in Italia, dove comunque viene applicata quotidianamente…» si legge nelle pagine scritte dai giovani redattori ferraresi.

Alla presentazione del report interverranno il Presidente FNSI Beppe Giulietti, il Direttore UNAR Triantafillos Loukarelis, per l’associazione Carta di Roma Paola Baretta, la giornalista Sabika Shah Povia e Grazia Naletto di Lunaria.

L’evento vede la collaborazione del Festival dei Diritti di Ferrara, Nexus Emilia Romagna, dell’Associazione Cittadini del Mondo di Ferrara e della Regione Emilia Romagna.