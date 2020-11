Un milione di contagi, il prime time cerca segnali di speranza. Berlusconi-Zingaretti, appelli all’unità. Caso Calabria, tra incredulità e scandalo. Biden “scala” l’attenzione dei Tg.

I Tg dal 9 al 13 novembre – Con il milione di contagiati raggiunto mercoledì e il record dei 41mila nuovi positivi sfiorati venerdì, i Tg del prime time scandiscono le serate nell’attesa di un miglioramento che non sembra arrivare. L’inversione di tendenza – ravvisata dai Tg Rai nei primissimi segnali di discesa degli indici del contagio – si scontra nei servizi con il “drammatico aumento” (Tg2) delle vittime del Covid, mentre alla gioia sollevata dall’annuncio del vaccino della Pfizer-BioNTech (9 titoli da lunedì, con l’apertura del Tg La7) si affiancano, da metà settimana, la preoccupazione per la sanità campana e le polemiche sulla vicenda dell’anziano trovato morto in uno dei bagni del Caldarelli di Napoli …

