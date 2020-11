Morra ha detto cose vere, ma ha commesso un errore

Morra ha detto cose vere, ma ha commesso un errore: provocare il

contatto tra il culto dei defunti e la politica. Ovvero tra ciò che

sta più in alto nella concezione comune e quello che invece sta più in

basso. A quel punto, il merito della vicenda sparisce, eclissato dallo

scandalo del vilipendio di cadavere, anche se non c’è stato.

Padroneggiare queste piccole regole della comunicazione dovrebbe

essere il minimo di competenza richiesta a chi fa politica; ma ancor

più grave è vedere che su questo infelice accostamento c’è chi

costruisce un caso e ne strumentalizza l’eco per accattonare un po’ di

consenso mediatico.

Morale: in una Regione dove la ‘ndrangheta controlla persino il

presidente del Consiglio regionale, il problema è Morra che chiede –

pur con poca accortezza – ai suoi concittadini di votare con

attenzione, perché è da quella scheda che deriva tutto. Ma da questa

storia, rimane almeno una conferma: l’ipocrisia è l’indicatore

infallibile per individuare i politici scadenti e i moralisti da

mandria. Niente di nuovo: siamo sempre alle travi e pagliuzze di

qualche millennio fa.