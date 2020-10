Presidio #Noi in tribunale al processo Angeli contro Spada

Martedì 20 ottobre, Federica Angeli, cronista e presidente onoraria dell’Associazione Antimafia #Noi, sarà chiamata a testimoniare in aula, alle ore 11.30, per il processo bis contro Armando Spada, per il sequestro e le minacce di cui fu vittima nel 2013, durante la sua inchiesta ad Ostia. A sostegno della giornalista, dalle ore 10.30, è previsto un sit-in nella zona antistante il tribunale di piazzale Clodio organizzato da #Noi, a cui hanno già aderito FNSI, Articolo 21 e USIGrai. «Ci sarò anche io, ovviamente» ha affermato Dino Cassone, presidente di #Noi, «non posso mancare come presidente dell’associazione, come collega, ma soprattutto come cittadino e amico di Federica. Essere al suo fianco è un dovere morale, per questo invito tutti il prossimo 20 ottobre ad unirsi a me per far sentire la nostra voce in un coro garbato ma potente: #NOI non abbiamo paura!».

Associazione Antimafia #Noi