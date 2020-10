Festa Cinema Roma 2020. Arriva da Cannes “Le discours”, sagace riflessione sui “non detti”

Adattamento da un romanzo di Fabrice Caro, apprezzato fumettista, “Le discours” è una riflessione, divertente e arguta, sull’amore e le relazioni familiari, dove il protagonista Benjamin Lavernhe da voce efficace alla tragicommedia del sottosuolo. La sofferenza d’amore, i non detti censurati con i parenti per timore, affetto, pietà e spirito di sopravvivenza, l’angoscia di non essere all’altezza si evidenziano divertendoci. Le discours”, Il discorso, di Laurent Tirard è uno dei film della selezione ufficiale di Cannes 2020, meritatamente presentato alla festa di Roma.

Racconta di un uomo adulto che partecipa a un pranzo con i familiari dopo essere stato abbandonato dalla fidanzata. E’ passato diverso tempo e lui si è deciso a mandarle un SMS, con ansia ora attende una risposta mentre il cognato, a tavola, gli chiede di fare un discorso nel giorno del matrimonio con la sorella. Cosa che lui detesta. Il pubblico assiste al pranzo di questa famiglia ed è invitato a partecipare ai pensieri più reconditi, alle confessioni che il protagonista fa alla platea in segreto.

Per tutto il film si ha così un repertorio dell’universale avvicendarsi della maschera pubblica di una persona e del suo inconscio, mentre elabora il lutto di un amore perduto, nel quale lo spettatore può riconoscersi e sorridere. Il discorso in pubblico si trasforma in occasione di riflessione sul nostro privato unito al panico di dire cose sbagliate, ma il protagonista pian piano riesce a districare in modo naturale e insperato anche il bandolo della matassa, il segreto che da valore alle piccole grandi cose della vita …

Le discours – Regia di Laurent Tirard. Un film con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel. Titolo originale: Le Discours. Genere Commedia, – Francia, 2020, durata 87 minuti. Uscita cinema mercoledì 23 dicembre 2020 distribuito da I Wonder Pictures.