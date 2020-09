“Il Cortile di Francesco, oltre i confini la conquista della pace”. 19 settembre a Tg1 Dialogo

In questi giorni ad Assisi il Cortile di Francesco, incontri via web e in presenza “oltre i confini’ del cuore e della società, per un mondo di pace, di giustizia e di fratellanza universale. Storie e testimonianze il 19 settembrea Tg1 Dialogo, dalle 8,20 su RAI 1, la rubrica a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco, del Sacro Convento di Assisi. Intervista alla scrittrice italiana di origine somala Igiaba Scego. E tutte le informazioni per partecipare alla marcia per la pace “Perugia-Assisi”, domenica 11 ottobre, una catena umana di 25 chilometri. Interventi di Flavio Lotti, del Comitato Promotore, e di Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.