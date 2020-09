Assisi: il ricordo di Giancarlo Siani al Cortile di San Francesco. 20 settembre, ore 15

In occasione dei 35 anni dall’omicidio camorristico del giornalista Giancarlo Siani avvenuto il 23 settembre del 1985, al Cortile di Francesco i frati del Sacro Convento di Assisi ricorderanno il suo lavoro e il suo impegno per la verità e la giustizia. Il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, Padre Enzo Fortunato, e il Presidente della FNSI, Beppe Giulietti, si collegheranno oggi alle 15 dalla Sala Stampa della Basilica di San Francesco con Paolo e Ludovica Siani, rispettivamente fratello e vicepresidente della fondazione Giancarlo Siani, per parlare della figura, del coraggio e di ciò che ancora “vive” del giornalista napoletano.

L’evento verrà trasmesso in streaming sui siti www.sanfrancesco.org e www.cortiledifrancesco.it e sui canali social della manifestazione (Facebook e youtube) dai quali sarà possibile seguire e condividere gratuitamente l’incontro.