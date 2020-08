Attacco hacker al sito di Carta d Roma. Cataldi: prima volta in 10 anni. Fnsi e Usigrai: atto squadrista

“Oggi, per la prima volta nei dieci anni di vita dell’Associazione Carta di Roma, non saremo in grado di diffondere la rassegna stampa.

Ieri pomeriggio il sito internet dell’associazione ha subito un attacco hacker che ha cancellato tutti i contenuti. Stiamo cercando di capire cosa riusciremo a recuperare. L’attacco arriva nel mezzo di un periodo buio per l’informazione libera, aggredita dagli odiatori seriali con sempre maggiore frequenza e violenza fino alle recenti minacce arrivate anche al Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

È evidente che si tratta di un attacco mirato, che rientra in una strategia precisa contro l’informazione libera e democratica e colpisce il sito dell’associazione Carta di Roma per tutto quello che rappresenta. Non abbiamo l’abitudine di denunciare ogni aggressione che subiamo on line, perché vogliamo evitare di dare visibilità a personaggi insulsi che é meglio rimangano nell’oblio da cui cercano prepotentemente e violentemente di uscire.

Stavolta però è diverso. Abbiamo presentato formale denuncia alla polizia postale. Torneremo on line nel più breve tempo possibile”.