Tempi Moderni La Commedia Rivista: rassegna teatrale di Aldes a Capannori

RUMO(S)CENA – ALDES – CAPANNORI (Lucca) – “Tempi Moderni – La Commedia Rivista” è la rassegna estiva di teatro che conta trentuno spettacoli in scena dal 23 luglio al 2 agosto nelle corti di Capannori, ideata da Roberto Castello prodotta da ALDES con il sostegno e il patrocinio del Comune di Capannori e in collaborazione con Officine della Cultura di Arezzo e la Caritas Diocesana di Lucca, che mira a innescare un circolo virtuoso di scambio artistico e popolare in un’ottica di comunità e solidarietà. Nata dalla riflessione sul come continuare a far cultura e dall’esigenza di attivare azioni concrete per porre argine al vuoto venutosi a creare con la crisi della pandemia, Tempi moderni è la rassegna che vuole partire da un’indagine di territorio, pensata appositamente per il Comune di Capannori, costituito da molte case di corte. Il progetto, che omaggia esplicitamente il celebre film del ’36 dove un giovane Charlie Chaplin si districava con una serie di acrobazie tra gli enormi ingranaggi di una fabbrica, si compone di 4 mini-spettacoli della durata di mezz’ora ciascuno, tutti pensati per andare in scena nel pieno rispetto delle norme di distanziamento anti-Covid.