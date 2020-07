Nuova campagna MSF: Cambia tutto, ma il nostro impegno non cambia mai

#UnitiSenzaFrontiere è la nuova campagna di MSF che unisce la realtà improvvisamente stravolta dalla pandemia di Covid-19 al costante impegno necessario, qualsiasi sia l’emergenza, nel salvare vite ovunque ce ne sia bisogno.

Prima tappa della campagna sarà la rassegna “Cinema in Piazza” dell’associazione Piccolo America, di cui MSF è charity partner, al cui interno si terrà il 16 luglio la prima nazionale del film documentario “La Febbre di Gennaro”, che racconta l’impegno “che non cambia mai” di Gennaro Guidetti, operatore umanitario da dieci anni impegnato nel mondo, dalle navi umanitarie all’Ebola, al Covid nel lodigiano e ora in Yemen per continuare la lotta contro la pandemia.

La campagna proseguirà con una serie di eventi in tutta Italia, come festival, mostre fotografiche e progetti educativi per le scuole.

In allegato l’immagine della campagna, a questo link lo spot:

https://bit.ly/MSF-UnitiSenzaFrontiere

Qui il trailer del film “La Febbre di Gennaro”:

https://vimeo.com/349777065