La passione per la verità di Santo della Volpe’, Giulietti ricorda l’ex presidente della Fnsi

Il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti, mercoledì 8 luglio, alle 18, ricorderà il suo predecessore Santo Della Volpe, presidente del sindacato dei giornalisti dal 31 gennaio 2015 al 9 luglio 2015, data della sua morte.

Nel corso dell’iniziativa ‘Fake news e passione per la verità’, promossa con la professoressa Laura Nota e il giornalista Roberto Reale, Giulietti ricorderà, fra le altre cose, come, ancora pochi giorni prima di lasciarci, «Santo ci ha invitato a condurre una battaglia senza tregua contro le querele bavaglio e le minacce ai cronisti. Nelle prossime settimane valuteremo se sarà possibile devolvere eventuali risarcimenti riconosciuti dai tribunali al sindacato al termine dei processi in cui ci siamo costituiti parte civile al fianco dei colleghi ad un fondo dedicato al compianto presidente della Fnsi».